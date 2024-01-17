4 ока та 2 роти: рідкісне двоголове теля стало зіркою в соцмережах (відео)

Тварини народжені з двома головами, як правило, мають коротшу тривалість життя, почасти через проблеми з їжею. Теля ще живе, але не може самостійно їсти й пити молоко.

У соціальних мережах завірусилося відео, в якому показано рідкісне двоголове теля після народження. Роликом поділився один із користувачів TikTok на каналі під назвою twoheaded.calf3.

З моменту публікації відеозапис зібрав понад майже 42 мільйони переглядів.

Це явище відоме як поліцефалія. Це результат неповного поділу одного ембріона або неповного злиття двох окремих ембріонів. Такий стан може проявлятися як у людини, так і у тварин, але зустрічається дуже рідко.

Поліцефалія частіше зустрічається у рептилій, ніж у ссавців, особливо у змій і черепах. Рептилії, народжені з двома головами, як правило, мають коротшу тривалість життя, почасти через проблеми з їжею. У США унікальних тварин продають за великі гроші.

Маленьке теля лежало на підлозі у своїй загороді. Дві його голови, здавалося б, дивилися в різні боки. У дитинчати тварини є чотири ока, чотири вуха, два роти й два носи.

З моменту публікації відеозапис зібрав понад майже 42 мільйони переглядів. Багато користувачів TikTok були здивовані незвичайним явищем.

Двоголові тварини часто стикаються з низкою проблем, коли йдеться про виживання і розвиток. Їм важко харчуватися, тому вони не живуть довго. Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найбільш довгоживуча двоголова корова була названа Джеміні, яка дожила до 17 років.

Людина, яка вперше показала незвичайну тварину, повідомила в іншому відео, що теля ще живе, але не може самостійно їсти та пити молоко. Його допомагає їй, він тримає дві голови і годує їх із пляшечки.

Тепер глядачі з усього світу хвилюються за здоров'я "рідкісного теляти".

"Посилаю багато любові та добрих побажань цій дорогоцінній маленькій дівчинці", — написав один із них.

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