Теорії змови: чоловік, який звинувачував уряд у пожежах, зізнався в 14 підпалах

Браян Паре викликав підозру співробітників поліції, коли почав виявляти певний інтерес до розслідування. Загалом чоловік спалив майже 873 гектари лісу.

Житель Квебека (Канада), який звинувачував у лісових пожежах уряд, визнав себе винним в організації 14 підпалів. Про це пише CBC.

38-річний Браян Паре розміщував у соціальних мережах теорії змови про загоряння і зміну клімату.

Чоловік, який розміщував в інтернеті припущення про те, що лісові пожежі навмисно влаштовуються урядом, визнав себе винним у тому, що сам влаштував серію підпалів, через які сотні людей були змушені покинути свої будинки.

Засідання відбулося в понеділок, 15 січня, у будівлі суду в Шибугамо, Квебек.

Прокурор Марі-Філіп Шаррон розповіла суду, що дві з 14 пожеж, влаштованих Паре наприкінці травня 2023 року, призвели до евакуації приблизно 500 будинків у невеликому населеному пункті, розташованому приблизно за 425 кілометрів на північний захід від Квебек-Сіті. За її словами, жителі міста змогли повернутися додому тільки 3 червня.

Чоловік спалив майже 873 гектари лісу Фото: The Canadian Press

Пожежа на озері Каван була найбільшою з тих, що влаштував чоловік. Загалом він спалив майже 873 гектари лісу.

Поліція вперше поговорила з Паре 2 червня. Його бачили в районі, де почалася пожежа, і його вважали свідком. Чоловік заперечував, що мав стосунок до загоряння. За словами прокурора, під час бесіди Паре виявив певну зацікавленість до пожеж, що й навело поліцію на підозри. Ідеологія і поведінка Паре, зокрема його пости у Facebook, збіглися з профілем підозрюваного, складеним фахівцями.

Чоловік заперечував, що мав стосунок до загоряння, але пізніше визнав свою провину Фото: Facebook

Співробітники поліції почали відстежувати пересування Паре.

Прокурор зазначила, що 1 і 5 вересня пристрій стеження показав, що він перебував у місцях, де сталися інші пожежі. За її словами, Паре заарештували 7 вересня, і на допиті він зізнався, що влаштував дев'ять пожеж. Чоловік практично нічого не сказав під час слухань, лише відповівши "так" на низку запитань судді.

За даними лісової пожежної служби провінції, за літо у Квебеку сталося понад 700 лісових пожеж на площі понад 4,5 мільйона гектарів. 99,9 відсотка пожеж були спричинені блискавкою.

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