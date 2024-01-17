Подружжя знайшло старе відео, де вони перетинаються ще дітьми за 10 років до знайомства

У коментарях шоковані глядачі припустили, що ця випадкова зустріч означає, що вони просто призначені бути разом.

Роман Етвуд та його дружина Брітні завдяки архівному відеозапису з 1990-х дізналось, що їхні шляхти уже перетиналися в далекому дитинстві – за 10 років до знайомства. Пара опублікувала ролик на своєму YouTube-каналі.

Етвуд пояснив, що зйомка була здійснена на фестивалі солодкої кукурудзи в 1996 році, коли Брітні було всього п'ять років.

На той час вони ще не знали один одного. Проте обидва випадково потрапили в об'єктив камери, коли відпочивали зі своїми сім’ями на святковому дійстві.

"По суті, це відео, де ми з Брітні в одному місці, в один і той же час, зустрічаємось у 1996 році", – каже Етвуд й показує архівні кадри, на яких його майбутня дружина стрибає на надувному замку, у той час, коли він проходив повз камеру на передньому плані.

Очевидно, що ніхто тоді й подумати не міг, що ці двоє закохаються пізніше, одружаться та матимуть спільних дітей.

Зустріч подружжя Етвуд у далекому дитинстві Зустріч подружжя Етвуд у далекому дитинстві Фото: YouTube

У коментарях шоковані глядачі припустили, що ця випадкова зустріч означає, що вони просто призначені бути разом.

"Це буквально запаморочливо! Ви дійсно були створені одне для одного"

"Факт того, що це сталося і було знято на відео, просто зводить мене з розуму"

"Всесвіт знав, що вам судилося бути разом"

"Коли життя посилає тобі такі маленькі (великі) знаки, як цей, це означає, що ти на правильному шляху і з правильними людьми. Ви були призначені одне для одного. Це якесь божевілля"

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