Може потонути: найбільше колесо огляду загадково закрили одразу після відкриття

На будівництво атракціону пішло більше сталі, ніж на зведення Ейфелевої вежі, а за висотою він удвічі перевершує Лондонське око.

Колесо огляду в Дубаї відкрилося на острові Блю-Вотерс в ОАЕ в жовтні 2021 року, приєднавшись до Бурдж-Халіфи як однієї з рекордних споруд міста, а потім таємничим чином закрилося. Про це пише The Mirror.

Атракціон був залишений без пояснення причин, але багато місцевих жителів мають свої власні здогадки. Колесо вважається найбільшим у світі з моменту його відкриття.

Чудове Дубайське Око (Ain Dubai), безсумнівно, захоплює дух. Атракціон височіє над іншими будівлями на штучному острові, де він розташований. Кожна з опор, що підтримують колесо висотою 250 метрів, за висотою дорівнює 15 двоповерховим лондонським автобусам, поставленим один на одного.

На його будівництво пішло більше сталі, ніж на зведення Ейфелевої вежі, а за висотою він удвічі перевершує Лондонське око. Грандіозна споруда відкрилася на острові Блю-Вотерс у жовтні 2021 року під гучні фанфари. Люди могли милуватися панорамою міста з капсул, призначених навіть для проведення приватних вечерь. За повного завантаження конструкція може вмістити 1400 пасажирів — на 600 більше, ніж Лондонське око.

Люди могли милуватися панорамою міста з капсул Фото: Visit Dubai

Колесо Ain Dubai мало ще більше зміцнити репутацію міста як нового місця для багатих і знаменитих, поки воно раптово не перестало обертатися. Кілька днів зупинки швидко перетворилися на місяць, потім ще на один, поки в березні 2022 року не було оголошено, що атракціон буде закрито на невизначений термін.

Офіційні особи зберігають мовчання з приводу того, що відбувається. The Ain Dubai належить компанії Dubai Holding, інвестиційному портфелю правителя Дубая шейха Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума.

На будівництво атракціону пішло більше сталі, ніж на будівництво Ейфелевої вежі Фото: Visit Dubai

Люди, які живуть у затінку величезного колеса, не в курсі, що сталося, але в них є свої припущення. Дехто стверджує, що за п'ять місяців роботи колесо стало голосно вібрувати, а інші кажуть, що від нього тряслася земля. Один власник магазину повідомив, що під час роботи атракціону розбилися вікна його підприємства.

"Хтось із керівництва будівлі каже, що в механізмі головної осі щось зламалося, а хтось стверджує, що вона тоне. Я чув, як менеджери готелів у районі пляжу, що виходить на колесо, говорили, що вони прораховують ризики й збитки на випадок, якщо воно впаде", — поділився думкою один із місцевих жителів.

Раніше Фокус повідомляв, що величезний 325-метровий хмарочос захитався під час шторму. 93-поверхова Бруклінська вежа почала розгойдуватися під час поривів вітру силою 95 км на годину. Ролик, який виклали в соцмережі, сильно налякав глядачів.

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