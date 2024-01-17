Може потонути: найбільше колесо огляду загадково закрили одразу після відкриття
На будівництво атракціону пішло більше сталі, ніж на зведення Ейфелевої вежі, а за висотою він удвічі перевершує Лондонське око.
Колесо огляду в Дубаї відкрилося на острові Блю-Вотерс в ОАЕ в жовтні 2021 року, приєднавшись до Бурдж-Халіфи як однієї з рекордних споруд міста, а потім таємничим чином закрилося. Про це пише The Mirror.
Атракціон був залишений без пояснення причин, але багато місцевих жителів мають свої власні здогадки. Колесо вважається найбільшим у світі з моменту його відкриття.
Чудове Дубайське Око (Ain Dubai), безсумнівно, захоплює дух. Атракціон височіє над іншими будівлями на штучному острові, де він розташований. Кожна з опор, що підтримують колесо висотою 250 метрів, за висотою дорівнює 15 двоповерховим лондонським автобусам, поставленим один на одного.
На його будівництво пішло більше сталі, ніж на зведення Ейфелевої вежі, а за висотою він удвічі перевершує Лондонське око. Грандіозна споруда відкрилася на острові Блю-Вотерс у жовтні 2021 року під гучні фанфари. Люди могли милуватися панорамою міста з капсул, призначених навіть для проведення приватних вечерь. За повного завантаження конструкція може вмістити 1400 пасажирів — на 600 більше, ніж Лондонське око.
Колесо Ain Dubai мало ще більше зміцнити репутацію міста як нового місця для багатих і знаменитих, поки воно раптово не перестало обертатися. Кілька днів зупинки швидко перетворилися на місяць, потім ще на один, поки в березні 2022 року не було оголошено, що атракціон буде закрито на невизначений термін.
Офіційні особи зберігають мовчання з приводу того, що відбувається. The Ain Dubai належить компанії Dubai Holding, інвестиційному портфелю правителя Дубая шейха Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума.
Люди, які живуть у затінку величезного колеса, не в курсі, що сталося, але в них є свої припущення. Дехто стверджує, що за п'ять місяців роботи колесо стало голосно вібрувати, а інші кажуть, що від нього тряслася земля. Один власник магазину повідомив, що під час роботи атракціону розбилися вікна його підприємства.
"Хтось із керівництва будівлі каже, що в механізмі головної осі щось зламалося, а хтось стверджує, що вона тоне. Я чув, як менеджери готелів у районі пляжу, що виходить на колесо, говорили, що вони прораховують ризики й збитки на випадок, якщо воно впаде", — поділився думкою один із місцевих жителів.
Раніше Фокус повідомляв, що величезний 325-метровий хмарочос захитався під час шторму. 93-поверхова Бруклінська вежа почала розгойдуватися під час поривів вітру силою 95 км на годину. Ролик, який виклали в соцмережі, сильно налякав глядачів.
Також стало відомо, що чоловік живе в покинутому селі після потопу. Пабло Новак повернувся в рідне село після повені 1985 року. Чоловік є єдиним жителем туристичного центру, який колись бурхливо розвивався.