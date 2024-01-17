Жінка залишила роботу в інвестбанку, ліпить пельмені і заробляє $4,5 млн на рік (відео)

Мешканка США тривалий час проводила різноманітні дослідження, готуючи та куштуючи якомога більше різних рецептів. Це дало змогу краще зрозуміти, що подобається людям і чого бракує.

Під час навчання в університеті китаянка Надя Лю Спеллман, яка народилася в США, помітила, що в меню місцевих закладів громадського харчування не вистачало пельменів і вирішила зайняти вільну бізнес-нішу. Про це пише Newsweek.

"У 2004 році я працювала аналітиком в інвестиційно-банківській сфері, заробляла 55 000 доларів на рік і бонуси. Але весь цей час я щодня вивчала рецепти й щось готувала", — згадала вона.

Жінка тривалий час проводила різноманітні дослідження, готуючи та куштуючи якомога більше різних рецептів, що дало змогу краще зрозуміти, що подобається людям, і чого бракує.

Надя Лю Спеллман зі своєю матір'ю Саллі Лін

Вона залишила роботу у фінансовій сфері й 2008 року влаштувалася в ресторан своєї мами.

"У моєї мами стаж 35 років. Вона не була шеф-кухарем у ресторані, а домашнім кухарем. У мого батька був дуже хороший смак, і він умів критикувати їжу. Їжа моєї мами була улюбленою домашньою їжею батька", — пояснила вона.

Виховання допомогло розвинути смак і зрозуміти, якою має бути гарна китайська страва.

Вона почала складати бізнес-план для Dumpling Daughter — головного її підприємства в Бостоні, на що пішло три роки. У вільні дні вона ходила спостерігати за ресторанами швидкого харчування.

"Я сиділа в ресторані по три години, спостерігала за поведінкою споживачів, рахувала клієнтів, шукала ідеальне місце для Dumpling Daughter. Оглядала різні райони", — розповіла вона.

Засновниця Dumpling Daughter розповіла історію успішності бізнесу

Перший свій ресторан вона відкрила 2014 року у Вестоні. Підприємець визнає, що процес був складним, але її мати стала головним порадником. Для організації бізнесу довелося взяти гроші в кредит у тестя і дядька — 130 000 доларів.

"Коли в черзі на замовлення стояло 30 осіб, а наші співробітники були новачками в процесах, було складно доставити їжу швидко. Я приходила додому і плакала через той тиск, який на мене звалився. Озираючись назад, можна сказати, що це була серйозна проблема", — згадала рестораторка.

Засновниця пельменного бізнесу Надя Лю Спеллман

Але мама порадила їй не турбуватися, бо клієнти були. За її словами, співробітники підприємства не відчували емоційного навантаження, як вона. Для них це була звичайна робота.

"Я хотіла, щоб усе було ідеально, щоб люди витрачали гроші та відчували, що отримали щось цінне за них. За цілий рік я не взяла жодного вихідного. Схудла на 7 кілограмів через стрес. Це був складний досвід. Я завжди знала, що якщо займуся таким бізнесом, то вкладу в нього всі мої сили", — пояснила Лю.

За перші вісім місяців після відкриття ресторану вона змогла повернути кредити. Після першого року всі інвестиції окупилися.

Надя Лю Спеллман

У 2022 році загальний обсяг продажів компанії склав 4,5 мільйона доларів.

"Цей досвід змусив мене усвідомити, що цілеспрямованість може привести до фінансового успіху. Моя мета — зробити якомога більше пельменів", — додала підприємиця.

Нагадаємо, що прибиральниця розповіла, як заробила мільйони. Мешканка фінського міста Тампере безплатно прибирає найбрудніші будинки у світі з пліснявою та щурами. За рік вона побувала у Великій Британії, Швейцарії, Швеції та США.

Також повідомлялося, що випускницю коледжу, яка плакала в TikTok через невдячну роботу, звільнили.