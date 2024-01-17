Може зробити кожен: 17-річна дівчина стала мільйонеркою завдяки морським свинкам (фото)

Винахідниця розповідає, що успішний початок надихнув її залучити інвестиції та зосередитися на масштабуванні власного бізнесу.

17-річна Белла Лін з Каліфорнії, що в США, втілила у життя сміливу ідею – створила нові вольєри для утримання морських свинок. Її компанія GuineaLoft продає відкриті конструкції зі змінним дном, які полегшують догляд за цими тваринами, пише видання BNN.

Спочатку Белла вклала власні заощадження у розробку прототипів. Це сталося після трагічного випадку, коли орел схопив на подвір’ї одного з її домашніх улюбленців. Рік активної роботи над дизайном – і концепція була готова. Далі вона почала вести перемовини про виробництво з сімейною фабрикою у Китаї.

Команда з шести осіб стежить за виробництвом, пакуванням та фотографуванням продуктів, а Лін відповідальна за дизайн, ціноутворення, маркетинг і бізнес-стратегію.

Дівчина розповідає, що перша партія зі 100 вольєрів розійшлася за лічені години. Успішний початок надихнув винахідницю залучити інвестиції й зосередитися на масштабуванні власного бізнесу. Таким чином за минулий рік оборот її компанії склав $410 тисяч (15,5 млн грн).

Інноваційні вольєри для утримання морських свинок Фото: Instagram//guinealoft

Підприємниця не збирається зупинятися на досягнутому й мріє зробити свій винахід доступним для морських свинок у всьому світі.

Історія Белли – чудовий приклад того, наскільки легко можна втілити у життя свою ідею й перетворити її в прибутковий бізнес. Наполегливу дівчину не зупинили ані фінансові труднощі, ані брак досвіду.

Морські свинки Фото: Instagram//guinealoft Морські свинки Фото: Instagram//guinealoft

Зараз Белла навчається в Khan Lab School і присвячує GuineaLoft 20 годин на тиждень. Вона також зважилась на сміливий крок: відкласти навчання в коледжі, щоб зосередитися на своєму підприємстві.

17-річна Белла Лін з Каліфорнії Фото: Instagram//guinealoft

Раніше Фокус писав, що ротвейлерка Мейша стала мамою для морських свинок. Собака їх миє, охороняє та із замилуванням дивиться, як вони сплять та їдять. Таким чином тварина рятується від самотності, доки її господарі на роботі.

Крім того, ми писали про 22-річного шотландця Антона Аллана, який влаштував своїм хом'якам справжнє райське життя й зробив їх зірками соцмереж. Чоловік готує домашнім улюбленцям більше сотні страв, включаючи чизкейк та пасту. У TikTok він раз у раз публікує ролики з тваринами, демонструючи їх без перебільшення багатий раціон.