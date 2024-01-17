Усе заради грошей: модель помстилася колишньому, змусивши заплатити за фальшивими рахунками (фото)

Розмарі Лаї знала, що її "коханий" успадкував пристойну суму грошей і нерухомість після смерті своєї бабусі, тому вона почала планувати дуже дороге весілля.

Розмарі Лаї з Великої Британії намагалася виманити у свого колишнього нареченого понад 60 тисяч фунтів стерлінгів (понад 2,8 млн гривень) після того, як він розірвав їхнє весілля. Про це пише The Mirror.

Суд Манчестера відправив жінку за ґрати. Прокурор Марк Прітчард сказав, що від самого початку стосунки були "орієнтовані на гроші".

Розмарі Лаї, яка рекламує себе в соціальних мережах як модель, була ув'язнена після того, як підробила листи від судових приставів, намагаючись змусити свого колишнього передати велику суму грошей. Пара познайомилася на сайті знайомств Plenty of Fish у 2017 році, а наступного року неназваний чоловік зробив дівчині пропозицію.

Прокурор Марк Прітчард сказав, що від самого початку стосунки були "орієнтовані на гроші" для британки, яка є "матеріалісткою". За словами жертви, він платив за все, коли вони були разом. Жадібна до грошей модель знала, що її колишній наречений успадкував пристойну суму грошей і нерухомість після смерті своєї бабусі, тому вона почала планувати дуже дороге весілля.

"Заявник сказав їй, що така церемонія їм не по кишені й потрібно шукати дешевші місця. Зрештою, питання, пов'язані з весіллям, зайшли в глухий кут, і він розірвав заручини", — розповів прокурор.

Прокурор заявив, що спочатку стосунки були заради грошей Фото: Facebook

Після їхнього розриву 2019 року чоловік став жертвою шахрайства, під час якого він виплатив 3 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 144 тисячі гривень). Лаї до цього інциденту не була причетна. Після того як його психічне здоров'я погіршилося, його помістили в лікарню. Британка зв'язалася з його батьком, щоб повідомити, що не може поговорити зі своїм колишнім, тому що її телефон зламався. Він купив їй новий телефон, але вона так і не зв'язалася з ним.

Протягом наступних трьох років колишній наречений Розмарі став отримувати листи від судових приставів про виплату 63 488 фунтів стерлінгів (понад 2,8 млн гривень). Гроші, які, як стверджувалося, були пов'язані з оплатою весільних урочистостей, вимагали в семи різних листах. У рамках афери Лаї підробила листи, які нібито були відправлені з окружного суду, використовуючи фальшиві номери позовів.

Суд Манчестера відправив жінку за ґрати Фото: Facebook

"Розмарі змусила мене почуватися пригніченим, опущеним і нікчемним, оскільки вона завжди говорила, що замінить мене на кращого хлопця. Моє психічне здоров'я погіршилося після того, як ми розлучилися і вона стала надсилати мені ці судові листи. Я оплачував усі наші побачення, всі обіди та поїздки, тому що любив її й хотів, щоб у неї було краще життя, але вона скористалася мною. Ми розлучилися понад три роки тому, а ці листи приходять відтоді", — сказав колишній наречений британки в заяві, зачитаній у суді від його імені.

Лаї визнала себе винною за одним пунктом шахрайства і трьома пунктами виготовлення або постачання предметів для використання в шахрайстві. Її ув'язнили на два роки та три місяці.

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