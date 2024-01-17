Жінка розсміялась, відкривши подарунок від родички, яка виграла 9 мільйонів у лотерею

Британка зізнається, що це цілком в стилі зовиці, яка труситься за кожним пенні.

Мей Пауелл з британського Телфорда була просто у захваті, коли сестра її чоловіка, 69-річна Ірен Джонс, зірвала величезний джекпот – 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Жінка наївно сподівалась отримати щедрий подарунок від родички, але не могла повірити своїм очам, коли нарешті його відкрила. Про це пише британське видання The Sun.

За словами Пауелл, власниця щасливого білета пообіцяла піклуватися про всю свою родину й присягалась, що подумає про кожного. Але, видно, щось у її планах змінилось, бо Мей разом зі своїм чоловіком Леном отримали чек всього на 1000 фунтів стерлінгів (47,8 тис. грн), що менше ніж 0,02% від грошового призу.

Всередині конверта також була записка: "Сподіваюся, це допоможе вам у боротьбі з безгрошів'ям. Побалуйте себе. З любов'ю, Ірен".

Засмучена Мей зізнається, що це цілком в стилі родички, адже та труситься за кожним пенні. Однак жінка вирішила тримати марку й написали листа у відповідь.

"Ми вирішили розглядати це як бонус і надіслали Ірен листа з подякою", – розповідає Мей в інтерв’ю журналістам.

Вона додає, що витратить ці кошти на душову кабіну у своєму будинку в Телфорді. Сама ж Ірен придбала бунгало вартістю 300 тисяч фунтів стерлінгів (14,3 млн грн) у Вулвергемптоні. До виграшу в лотерею вона жила у будинку, що перебував у власності держави.

Раніше Фокус писав про колишнього антиквара Майка Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн), але витратив усе своє багатство на розгульне життя та щедрі подарунки. Зірвавши колосальний джекпот, щасливчик думав, що буде забезпеченим до кінця своїх днів. Він швидко кинув роботу і пустився у всі тяжкі, витрачаючи гроші на подорожі та розкішні покупки, зокрема швидкісні автомобілі та яхти.

Крім того, ми розповідали, що рішення чоловіка із США змінити свої звички гри в лотерею окупилося великим виграшем у Powerball. Він погасив борги та планує вирушити у відпустку з дружиною.