Особлива романтика: чоловік здивував свою дівчину, запросивши бездомного переночувати з ними

Прогулюючись вулицею, хлопець побачив сплячу людину, підійшов до неї й несподівано запросив її приєднатися до них. Дівчина оцінила добрий жест коханого, але залишила його самого.

Дівчина із Шотландії, яка не захотіла називати свого імені, поскаржилася на свого партнера, який взяв її із собою в романтичну подорож і під час поїздки ухвалив вельми несподіване рішення. Вона поділилася подробицями у своїх соцмережах, а її історію опублікувало видання The Sun.

За словами дівчини, чоловік узяв її із собою до столиці Единбурга напередодні Різдва. Прогулюючись вулицею, він побачив сплячу людину, підійшов до неї та несподівано запросив бездомного приєднатися до них.

"Мій хлопець запросив безхатченка в наш готель на обід. Звісно, це було досить мило. Я пішла купити напої, а коли повернулася, то дізналася, що цей чоловік збирається повечеряти з нами. Мій хлопець запросив його переночувати в нашому номері, якщо йому нікуди піти", — написала вона.

Після цього бойфренд вирушив за покупками, бо він хотів купити одяг і засоби гігієни для бездомного. Усе це відбувалося в день народження дівчини.

"Потім ми всі разом повернулися в готель, і мій партнер запропонував чоловікові прийняти душ і влаштуватися зручніше. Тоді я втекла. Я сіла на потяг до дому і вже о дев'ятій годині вечора була у своєму ліжку", — зізналася жінка.

Рішення дівчині не сподобалося кинутому бойфренду, який звинувачував її в бездушності.

"Не зрозумійте мене неправильно, я за допомогу бездомним. Але почуватися третім зайвим у свій день народження — це не те, що було в мене в планах", — додала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Багато користувачів соцмереж засудили такий вчинок чоловіка. Вони визнали, що він поставив під загрозу безпеку коханої, впустивши невідомого чоловіка в їхній номер.

"Я за те, щоб допомогти комусь, але спочатку це потрібно було обговорити з вами. Причому в будь-який день, не тільки в день вашого народження", — написала одна людина.

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