Ямка на тротуарі кумедної форми приваблює натовпи туристів (фото)

Відвідувачі залишають у "щурячій норі" безліч чудернацьких дрібничок: монети, іграшки та навіть крихітний букетик.

32-річний американський художник і комік Вінслоу Думейн знайшов у чиказькому Роско-Віллідж незвичайну ямку на тротуарі у формі пацюка. Про це пише видання Business Insider.

Митець розмістив курйозні знімки у своїх соцмережах на початку січня. Після цього локація стала справжньою Меккою для туристів – вони приїжджають сюди, щоб побачити усе на власні очі.

На опублікованих знімках показано невеличку дірку в асфальті, заповнену дощовою водою. Якщо придивитися, то її силует й справді нагадує відбиток миші.

Відвідувачі залишають у "щурячій норі" безліч чудернацьких дрібничок: монети, іграшки та навіть крихітний букетик. А от користувачі мережі обмінюються думками про її походження.

Вірусний допис містера Вінслоу зацікавив користувачів соціальних мереж. На момент публікації його фото зібрали понад п'ять мільйонів переглядів та 136 тисяч вподобань.

Місцеві жителі стверджують, що унікальну локацію можна знайти за адресою 1918 W Roscoe Street 4047 в Роско-Віллідж. Цей район розташований приблизно за 7 миль на північний захід від центру Чикаго.

Ямка у формі миші в Чикаго Фото: Twitter

До речі, Вінслоу Думейн – американський художник, письменник та комік, чия творчість зосереджена на "болі, горі, травмі та відновленні". На своєму офіційному сайті митець продає колоди карт Таро та принти зі своїми оригінальними ілюстраціями.

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