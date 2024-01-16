"Не міг відмовитися": музикант під час операції мусив грати на гітарі (відео)

Пацієнт був здивований, коли лікарі запитали, чи готовий він не спати під наркозом, а грати на улюбленому музичному інструменті.

Музикант Крістіан Нолен з Флориди (США) грав на гітарі, поки лікарі видаляли йому пухлину. Це була не розвага, а необхідність, щоб тримати під контролем усі функції його мозку, пояснюють лікарі в коментарі журналістам видання Fox News.

Повідомляється, що у завзятого гітариста була пухлина в правій лобовій частці мозку. Лікарі провели операцію, щоб визначити її тип й остаточно підтвердити діагноз.

"У Крістіана були проблеми з лівою частиною тіла, особливо з лівою рукою. Погіршилась спритність рухів, а це вплинуло на його здатність грати на гітарі", – пояснює Рікардо Комотар, доктор медичних наук та директор програми з лікування пухлин головного мозку.

Хірургічне втручання запланували на 10 день після виявлення пухлини – і Нолен був здивований, коли медики запитали, чи готовий він не спати під наркозом, а грати на улюбленому музичному інструменті.

"Коли пухлина зачіпає критично важливу частину мозку або знаходиться поруч з нею, операцію краще проводити у стані неспання, щоб постійно спостерігати за пацієнтом і знати, чи не почнеться порушення нормальних функцій мозку", – пояснює Комотар.

За словами самого Крістіана Нолена, спочатку ця ідея здалась йому нереальною. Втім, на кону було його життя та здоров’я.

"Я чув про подібні процедури лише в серіалах і фільмах. Це унікальний досвід, від якого я не міг відмовитися", – зізнається він у коментарі журналістам електронною поштою.

Операція Нолена пройшла гладко, пухлину видалили. Зараз пацієнт уже повернувся до тренувань у тренажерному залі та гри на гітарі. Однак на нього ще чекає подальше лікування – шість тижнів променевої та хімієтерапії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американець, якому видалили частину мозку, повністю перестав боятися смерті. Чоловік страждав від епілептичних припадків і нападів паніки. Після хірургічних операцій його поведінка зовсім змінилася.

Крім того, ми розповідали, що вперше в історії медицини в Одесі пацієнтці видалили пухлину ока методом електрозварювання.