"Нікому до нас немає діла": жителі "затопленого" села благають про допомогу (фото)

Емма Чіттенден розповіла, що ця повінь стала найгіршою з усіх, що вона бачила за 15 років. Люди не можуть вийти з дому за продуктами, а кур'єри відмовляються їх розвозити.

У Великій Британії після прориву величезної труби і руйнування захисних споруд від повеней село Олдборн опинилося під водою. Про це пише Daily Star.

Дороги, затоплені, здавалося б, нескінченними паводковими водами, змусили британців, які потрапили в пастку, благати про допомогу.

За словами босів Thames Water, "пекельне життя" жителям Олдборна у Вілтширі (Англія) приносять не рясні дощі, а зламана труба, яку "занадто небезпечно" лагодити. Емма Чіттенден розповіла, що ця повінь стала найгіршою з усіх, що вона бачила за 15 років проживання в цьому районі, і що дороги "перетворилися на річки". Через це жителі району не можуть вибратися за продуктами, а кур'єри відмовляються їх розвозити.

"Я замкнена у власному будинку. Я не можу вийти за продуктами та не можу їх доставити. Кришка люка перед моїм будинком лопнула, тому що не справлялася з об'ємом води. Приїхав підрядник із Thames Water, але коли вони приїхали, у нижній частині моєї ділянки утворилася воронка, як ми припускаємо, через прорив труби. Від кількох сантиметрів до пів метра завширшки й понад метр завглибшки. Інженер залишався доти, доки не прийшов інший підрядник, щоб зробити безпечні дошки. На жаль, яма була такою великою, і з неї витікало так багато води, що найкраще, що вони змогли зробити, це поставити зверху помаранчеві конуси", — розповіла британка.

Жінка продовжує страждати через прорив труби Фото: Daily Star

Попри кілька обіцянок з боку Thames Water, через майже тиждень проблема не зникла — вода, як і раніше, ллється на вулиці. Компанія повідомила, що їхні інженери працюють над проблемою, але через "високий рівень води" вони не можуть все виправити.

"Ми стежимо за рівнем води в цьому районі й хотіли б запевнити жителів, що проведемо розслідування, коли вода відступить і це буде безпечно", — заявив представник компанії.

Однак така відповідь не потішила Емму, яка продовжує страждати через прорив на вулиці.

"Нікому до нас немає діла. Мені сказали, що вони не будуть лагодити зламану трубу, поки з неї тече так багато води, але вона буде текти завжди, поки її не полагодять. Мені також сказали, що помпова станція не справляється і їй потрібні цистерни, щоб видалити частину води, але всі вони знаходяться в іншому районі. Я також розумію, що повінь широко поширена, але вся увага, схоже, зосереджена в іншому місці. Для Thames Water і ради графства наше село знову виявилося практично забутим", — додала Емма.

Раніше Фокус повідомляв, що величезний 325-метровий хмарочос захитався під час шторму. 93-поверхова Бруклінська вежа почала розгойдуватися під час поривів вітру силою 95 км на годину. Ролик, який виклали в соцмережі, сильно налякав глядачів.

Також стало відомо, що чоловік живе в покинутому селі після потопу. Пабло Новак повернувся в рідне село після повені 1985 року. Чоловік є єдиним жителем туристичного центру, який колись бурхливо розвивався.