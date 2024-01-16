"Моторошний досвід": жінка знайшла загадкову кімнату у квартирі, яку зняла в Airbnb (відео)

Багато коментаторів порівняли побачене зі сценами з "Варвара" — фільму жахів 2022 року, за сюжетом якого орендоване житло приховувало таємницю у своєму підвалі.

Мешканка Канзас-Сіті не могла заснути після того, як з'ясувала, що в її орендованому житлі на Airbnb є дещо ще. Про це повідомляє Newsweek.

Наприкінці грудня Зена Хабаші з Канзас-Сіті (штат Міссурі) вирішила разом із сім'єю з'їздити в Чикаго (штат Іллінойс), і орендувала квартиру в підвалі через популярний сервіс. Переїхавши у квартиру 30 грудня, вона відразу ж відчула недобре.

"Я помітила, що всередині будинку було так багато випадкових дверей, які не вказувалися в списку орендодавця", — розповіла вона.

Готуючись до сну, вона з двоюрідним братом помітила світло в одній із замкнених кімнат.

"Вирішили спробувати відкрити її. Я взяла вилку і відчинила двері", — розповіла вона.

Нова кімната була просторою і темною, схожою на підвал. За словами Хабаші, в деяких місцях були "дерев'яні двері із замками" і "ланцюги на землі", а також дерев'яні двері, які "йшли ще глибше" до основи будівлі.

Хабаші записала відео кімнати та виклала в TikTok. Два ролики набрали загалом 10 мільйонів переглядів.

Багато коментаторів порівняли побачене зі сценами з "Варвара" — фільму жахів 2022 року, за сюжетом якого в орендованому житлі був підвал.

Таємна кімната у квартирі Airbnb

"Це буквально фільм "Варвар", — написав один із користувачів. Ще один назвав відео "Варвар, частина 2".

За словами Хабаші, вона подивилася фільм за місяць до поїздки та навіть раніше жартувала про те, що на них може чекати щось подібне. І хоча реальних причин побоюватися цієї квартири не було, все ж таке відкриття стривожило.

"Ми з двоюрідним братом побігли в іншу кімнату і попросили маму подивитися, що це таке", — сказала жінка. За її словами, інші родичі теж злякалися, бо кімната не була в списку і "мала страхітливий вигляд".

Сім'я і без того була вже досить налякана, але страх посилився, коли з кімнати став доноситися стукіт. Зрештою вони вирішили зв'язатися з власником житла, а пізніше з представниками платформи Airbnb. Двері в кімнату закрили столом і підклали згорнутий рушником під ручкою, щоб її не можна було зрушити.

"Ми не могли спати. Ми не спали до ранку, весь час чули шум, і перед тим, як піти, я вирішила зняти це відео — воно несподівано стало вірусним!" — пояснила жінка.

Згадуючи про кімнату, Хабаші назвала це "страшним досвідом", хоча претензій до Airbnb у неї не було і наступної ночі вона зупинилася в іншому місці. В Airbnb пояснили, що у них не було інших повідомлень про проблеми з безпекою цього об'єкта. В описі зазначено, що це квартира з "просторим підвалом", рейтингом 4,84 і хорошими відгуками від інших гостей.

Нагадаємо, що постояльці готелю вкрали з номера сидіння для унітаза та умивальник.

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