Шкільна драма: вчителька молодших класів заговорила про секс після 45 років й втратила роботу

Консервативні чиновники поставили жінку перед вибором: або вона відмовляється від ролі "енергетичного та сексуального терапевта" на пів ставки, або втрачає посаду в закладі освіти.

47-річну Моніку Рахель Рінг з Австрії звільнили з посади вчительки молодших класів після того, як вона почала фігурувати в соціальних мережах у ролі "енергетичного та сексуального терапевта". Про резонансний скандал написав таблоїд Daily Star.

У межах свого нового амплуа Моніка почала роздавати поради людям за 45 років, як урізноманітнити своє сексуальне життя. Попри те, що педагогиня не використовувала в презентаціях зображень оголеної натури, місцева рада з питань освіти ухвалила рішення вигнати її зі школи.

Консервативні чиновники поставили жінку перед вибором: або вона відмовляється від ролі "енергетичного та сексуального терапевта" на пів ставки, або втрачає посаду в освітньому закладі. Коли вчителька відхилила ультиматум, її звільнили навіть без вихідної допомоги.

"Рішення було ухвалено після обговорення цього питання з усіма зацікавленими сторонами, надання необхідних звітів і ретельного вивчення усіх деталей. У законі вказано, що всі вчителі повинні гарантувати, що їхня поведінка викликає довіру широкої громадськості щодо виконання ними своїх службових обов'язків", — заявив директор Альфред Клампфер.

Сама Моніка твердо переконана, що не зробила нічого поганого. Жінка пояснює, що її відео та онлайн-курси "говорять лише про сексуальність" і не містять жодного відвертого контенту.

47-річну Моніку Рахель Рінг звільнили з роботи через поради щодо сексуальності Фото: Jam Press

"Я не думала, що це стане такою драмою. Деякі люди відчувають напругу через тему, яка всім подобається, але про це чомусь не дозволено говорити", — розводить руками звільнена вчителька.

Рахель вже звернулася за юридичною допомогою, щоб оскаржити це рішення. Жінка не сподівається повернути свою роботу, але бореться за тримісячну вихідну допомогу. Моніці ці гроші необхідні, щоб утримувати сім’ю: вона мати-одиначка й доглядає за батьком, який страждає на деменцію.

Моніка звернулася за юридичною допомогою, щоб оскаржити звільнення Фото: Jam Press

Нагадаємо, раніше Фокус писав про звільнення виховательки дитсадка. Моллі з Корнуолла, що у Великій Британії, стала безробітною після невдалого походу на різдвяний корпоратив. Начальник написав працівниці, що вона може більше не приходити.

А от вихователька Віта Черешнівська, яку в 2017 році звільнили з дитячого садка за "аморальне" фото у купальнику, відсудила 120 тисяч гривень та відновилася на роботі.