Світовий рекорд. Чотирирічна дівчинка стала наймолодшою людиною на Евересті (фото, відео)

Впоратися зі складним випробуванням дівчинці допомогло суворе виховання в Малайзії, адже вона з дитинства вчилась долати перешкоди у джунглях.

Чотирирічна Зара з Чехії стала наймолодшою людиною, яка досягла базового табору Евересту. Разом з батьком і семирічним братом дівчинка подолала складну подорож на висоту 5300 метрів над рівнем моря. Сходження зробило її світовою рекордсменкою. Про це сімейство розповіло у своєму Instagram.

"Під час походу не було жодних проблем, акліматизація пройшла вище середнього. Маленька Зара завдяки своїй дуже хорошій фізичній підготовці навіть випередила сотні інших учасників походу", — похизувався гордий брат дівчинки, опублікувавши неймовірні фото з краєвидами Гімалаїв.

Батько рекордсменки, Девід Шифра, упродовж всього підйому обов'язково перевіряв у своїх дітей рівень насичення крові киснем.

Впоратися з цим складним випробуванням дівчинці допомогло суворе виховання в Малайзії, адже вона з дитинства вчилась долати перешкоди у джунглях.

Зара звикла до важких випробувань Фото: Instagram//Sasha.jede

Назад Зара поверталася пішки у супроводі родичів та місцевого непальця. Загальна довжина походу складе орієнтовно 270 кілометрів з набором висоти понад 20 тисяч метрів.

Попередній світовий рекорд належав індіанцю Пріші Локеш Нікаджу — йому тоді було лише 5 років.

Чотирирічна Зара підкорює Еверест Фото: Instagram//Sasha.jede Чотирирічна Зара підкорює Еверест Фото: Instagram//Sasha.jede

Експерти зазначають, що незалежно від віку альпініста похід навіть до базового табору Евересту є неймовірно виснажливим для організму і може спричинити важку гірську хворобу і навіть смерть.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як на Евересті провели рятувальну операцію, яка вважалася практично неможливою.

Крім того, українська альпіністка Ірина Караган із міста Дніпро підкорила 6 із 7 найвищих вершин у світі, але вона не збирається зупинятися на досягнутому. Дівчина взяла за мету підкорити вершини на всіх континентах. Влітку 2023 року Ірина здійснила сходження на Деналі. Це найвища гора Аляски та всієї Північної Америки.