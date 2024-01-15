Туристки в бікіні викликали хвилю обурення, засмагаючи поруч зі священним храмом (фото)

Досвідчена мандрівниця на ім'я Емі розповіла, що у священних місцях краще "уникати топів із низьким вирізом". Вона зазначила, що відвертий одяг і недоречні дії в місцях поклоніння також вважаються образливими.

Дві туристки у відвертих вбраннях викликали хвилю обурення, засмагаючи перед Ват Пхракеу (Wat Phra Kaew) у Бангкоку, Таїланд, який вважається найсвященнішим буддійським храмом у країні. Фотографією їхнього відпочинку поділився у Facebook користувач Камрон Патпрайон.

У своєму пості він згадав тайське "місто гріхів" Паттаю, відоме своїми пишними сценами для дорослих.

Дві жінки були помічені коли лежали на траві перед Wat Phra Kaew, відомим як Храм Смарагдового Будди, в Бангкоку. Туристки були одягнені в бікіні й насолоджувалися сонячною погодою.

"#MakeTheWorldRememberHowYouSunbathe Небачений Бангкок! Гей, це не Паттая, добре?" — написав він.

Багато місцевих жителів поспішили висловити свою точку зору на цей вчинок, який в інших країнах могли б вважати нормальним. Людям не сподобалася така неповага до їхньої культури.

Людям не сподобалася така неповага з боку туристок до їхньої культури Фото: Facebook

"Загорніть їх у рушники та викиньте!", "Що в них на думці? Це дуже близько до храму", "Де поліція? Чому поліція дозволяє їм це робити?", "Як ви смієте це робити? Хіба ви не знаєте, що не повинні так лежати?", "Ніяких манер! Ви повинні знати більше про країну, перш ніж приїхати. Поліція повинна щось зробити. Принаймні, попросіть їх носити одяг!" — писали люди в коментарях під фото.

Ілюстративне фото Фото: TripSavvy

На сайті TempleSeeker досвідчена блогерка-мандрівниця на ім'я Емі стверджує, що у священних місцях краще "уникати топів із низьким вирізом". Вона зазначила, що відвертий одяг і недоречні дії в місцях поклоніння також вважаються образливими в цій переважно буддистській країні.

"Уникайте носити топи з низьким вирізом або декольте. Жодних бретелей і вже тим більше жодних бікіні!" — йдеться в пості.

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