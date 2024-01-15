Новий рівень: постояльці готелю вкрали з номера сидіння для унітаза та умивальник

Співробітники готелю були одночасно спантеличені й вражені, коли виявили, що постояльці забрали з собою більшу частину сантехніки з ванної кімнати.

Співробітники готелю в Німеччині були спантеличені тим, що постояльці вкрали з номера сидіння для унітаза, але залишили більш популярні для крадіжки речі. Про це пише Daily Stars.

Гід по розкішних готелях Wellness Heaven провів опитування про те, які речі найчастіше крадуть люди. У процесі він з'ясував кілька "диких" історій від персоналу, що працює у сфері послуг.

Співробітники готелю були одночасно спантеличені і вражені, коли виявили, що постояльці забрали з собою більшу частину сантехніки з ванної кімнати.

"Висока майстерність знадобилася тим гостям, які примудрилися вкрасти сантехніку, лійку тропічного душу, гідромасажний душ, сидіння для унітаза, зливну трубу або навіть цілий умивальник, в одному з берлінських готелів", — розповіли вони.

Це була не єдина дивна історія, якою поділився персонал. Ще одна незвичайна трапилася в Англії. Працівники готелю розповіли, що один постоялець поцупив доволі незручну річ — номери з дверей свого номера.

"Ми не помітили, поки наступний постоялець не зміг знайти свій номер", — зізнався директор.

Ілюстративне фото Фото: fourseasons.com

Видання зазначає, що найчастіше люди крадуть у готелях рушники, вони увійшли до списку речей, які не можна брати. Саме тому в більшості готелів сьогодні просять внести заставу, якщо людям потрібні додаткові рушники або рушники для басейну.

Халати, вішалки й ручки також увійшли до низки основних предметів, які постояльці зазвичай кладуть у валізу, вирушаючи додому.

Раніше Фокус повідомляв, що пара зняла будинок і виявила, що всередині живе 99-річний пенсіонер. Емі Да Круз і Метью Морган попалися на хитрий прийом шахрая. Закохані точно не очікували виявити літнього чоловіка, який вже живе в будинку, за який вони внесли заставу і орендну плату.

Також стало відомо, що чоловік знайшов зловісне фото на горищі дачного будинку. Йому було важко розібрати, що саме було зображено на ретро-знімку. Користувачі соцмереж радили чоловікові якнайшвидше позбутися фото і втекти звідти.