Мільйонер, який втратив доступ до своїх статків, збирав копійки у парку розваг (фото)

Для багача було справжнім шоком, коли довелося жити на мінімальний бюджет збіднілих сестер Донни та Клер.

Мільйонер-забудовник Ті Джей з Саутгемптона, що у Великій Британії, на кілька днів помінявся місцями з двома збіднілими сестрами. Що з цього вийшло, показали у реаліті-шоу "Багаті канікули, бідні канікули" на британському 5 каналі.

Ті Джей зізнався, що обожнює дорогі речі, швидкісні автівки, мандрівки, п'ятизіркові готелі та часто літає у відпустку, щоб поплавати на приватній яхті. Для нього було справжнім шоком, коли довелося жити на мінімальний бюджет сестер Донни та Клер – лише 100 фунтів стерлінгів на весь тиждень.

Мільйонер-холостяк брав участь в шоу разом зі своїм братом Оре та його 10-річною донькою Саванною. Під час мандрівки родичам довелося знайти хоч якісь "безплатні розваги". Тож вони знайшли найближчі ігрові автомати й жартома вдавали, що веселяться. У якийсь момент засмучений безгрошів’ям Ті Джей опустився на підлогу й сказав: "Давай перевіримо, чи немає монет під автоматами".

Мільйонер грає на автоматах разом з племінницею Фото: Instagram//Tjalife

Тим часом Донна та Клер насолоджувалися життям у сонячній Італії. Сестри жили у розкішному будинку з басейном, ходили на приватний урок мистецтва за 250 фунтів стерлінгів, займались танцями за 150 фунтів стерлінгів, а також найняли гіда та замовили смачну вечерю.

Сестри Донна і Клер Фото: Instagram//Tjalife

Наприкінці поїздки обидві сім'ї дізналися, скільки коштували їхні канікули. Отже, Донна та Клер спустили аж 8,6 тисячі фунтів стерлінгів, а Ті Джея та Оре – 450.

Реаліті-шоу "Багаті канікули, бідні канікули" (в оригіналі Rich Holiday, Poor Holiday) показали в ефірі британського "5-го каналу" в неділю, 14 січня.

Ті Джей (справа) та його брат Оре зі своєю донькою Саванною Фото: Instagram//Tjalife

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