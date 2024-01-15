"Виплакала всі сльози": життя вдови перетворилось у кошмар через знак на могилі чоловіка

Вбита горем Трейсі Білкло двічі писала листи королю Чарльзу, поскаржившись на вибіркове правосуддя.

63-річна британка Трейсі Білкло пообіцяла свому чоловікові Джону, який помер у 2020 році, що після смерті на його могилі буде встановлено надгробок з емблемою трьох левів. Дружина виконала останню волю коханого, але британська бюрократія перетворила її життя на справжній кошмар. Про це пише видання The Sun.

Як з’ясувалося, право на використання стилізованих геральдичних левів належать виключно Короні, тож для встановлення емблеми на надгробку потрібно отримати спеціальний дозвіл від короля.

Оскільки відповідне рішення прийнято не було, місцевий суд зобов’язав жінку негайно видалити монарший символ з надгробка на кладовищі в Стреттон-он-Дансморі.

Вбита горем Трейсі двічі писала листи королю Чарльзу, поскаржившись на вибіркове правосуддя. Адже, за її словами, усього за два ряди від могили Джона встановлений надгробний камінь із зображенням Флер де Ліс – ще одного геральдичного символу, пов’язаного з французькою королівською родиною. А на іншій могилі неподалік зображена емблема будяка, що символізувала Шотландію. Жінка дивується, чому претензії виникли лише до неї.

Ескіз надгробка Фото: Roland Leon

"Мені здається неправильним, що в Англії можна використовувати на надгробках символ Франції чи будь-якої іншої країни, що вам до вподоби, але не своєї. Мені болить серце за Джона. Таке відчуття, що його зрадила країна, яку він любив", – каже жінка й зізнається, що виплакала всі сльози, коли її змусили прибрати той знак.

У Трейсі є рік, щоб подати апеляцію або отримати згоду короля. Але Чарльз їй поки не відповів.

63-річна британка Трейсі Білкло на могилі чоловіка Фото: Roland Leon 63-річна британка Трейсі Білкло на могилі чоловіка Фото: Roland Leon

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як американець під час ремонту виявив надгробок, де був вигравіюваний напис: "Альберта Р. Л. Перкінс. Народилася в 1900 році. Померла в 1978 році". Чоловік стверджує, що живе не поблизу цвинтаря та не може зрозуміти, як це могло статися.

Крім того, у Великій Британії жителі розповіли про привид молодої жінки, який переслідує село в Корнуоллі. Щороку на річницю смерті на її могилі таємничим чином з'являються квіти.