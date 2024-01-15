"Більше грошей — більше проблем": пенсіонерка виграла в лотерею і стала мільйонеркою

Тереза Кларк зрозуміла, що стала мільйонеркою і скасувала запис у перукарню, щоб забрати свій приз.

Літня жінка з міста Луїза, штат Вірджинія (США), переконалася в правдивості фрази "більше грошей — більше проблем", коли зрозуміла, що виграла величезну суму в лотерею Powerball. Про це пише Business Insider.

Коли Тереза Кларк дізналася, що виграла 2 мільйони доларів, у неї було тільки одне завдання, відвідати перукаря.

Американка зрозуміла, що стала мільйонеркою і скасувала запис у перукарню, щоб забрати свій приз.

"Тепер мені доведеться відкласти похід до перукаря і відмовитися від зачіски", — саме так, за словами представників лотереї Вірджинії, сказала Кларк своєму синові.

Кларк із Луїзи правильно вибрала перші п'ять номерів — 27-35-41-56-60 — під час розіграшу 20 грудня. Єдиним номером, який не збігся, був номер Powerball. Зазвичай цей номер приносить виграш в 1 мільйон доларів. Однак під час купівлі білета жінка витратила додатковий долар на Power Play. Цей додатковий долар подвоїв її приз до 2 мільйонів доларів.

Тереза Кларк скасувала похід до перукаря, щоб забрати приз Фото: Virginia Lottery

Американка купила білет у магазині Louisa Mini Mart, розташованому в Луїзі. Вона скористалася функцією Easy Pick, дозволивши комп'ютеру випадковим чином вибрати номери. За продаж виграшного квитка Louisa Mini Mart отримає від Лотереї Вірджинії бонус у розмірі 10 000 доларів.

Представникам лотереї не вдалося зв'язатися з пенсіонеркою для коментарів, але, судячи з опублікованих контактів, їй за 80 років.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.