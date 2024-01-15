У чорношкірих батьків народився син-альбінос із рудим волоссям: як це можливо (фото)

Хлопчик надзвичайно чутливий до світла через свою особливість. Батьки постійно наносять на нього сонцезахисний крем і одягають капелюх, коли йдуть гуляти на вулицю.

24-річна Вів'єн Темітоп Хассан із Туреччини несподівано народила дитину-альбіноса з рудим волоссям. Хоча сама вона та її чоловік Езіке Ебхота — чорношкірі. Про це подружжя розповідає на своїй сторінці в TikTok.

Батьки запевняють, що альбінізм не характерний для обох їхніх родин. Тож появу незвичного хлопчика, якого назвали Зейном, вони називають справжнім дивом.

У віці трьох місяців волосся малюка почало червоніти, а зараз у нього вже величезна руда шевелюра. Щоб у друзів і родичів не виникало зайвих запитань, матір вирішила пофарбувати і своє волосся в такий самий колір.

"Коли акушерки вперше передали мені Зейна, я була шокована та щаслива водночас. Спочатку хвилювалася, чи в нього все в порядку зі здоров’ям. Поставила лікарям багато питань, і вони запевнили мене, що меланін в організмі дитини почне вироблятися за кілька тижнів, але хлопчик так і лишився білим", — згадує Вів’єн.

За словами молодої матері, до них постійно прикута увага суспільства. Люди часто підходять і розпитують, як це можливо. Однак жінка намагається ставитися до цього з розумінням і все спокійно пояснює.

"Від природи він такий щасливий і доброзичливий, я не звинувачую людей у тому, що їх до нього тягне", — ділиться Хассан.

Вів'єн і Езіке в пологовому будинку Фото: Instagram//therealvivienne

Зейн надзвичайно чутливий до світла через альбінізм, батьки постійно наносять на нього сонцезахисний крем і одягають капелюх, коли йдуть гуляти на вулицю.

Те, як росте хлопчик, Вів’єн і Езіке показують на сторінці в TikTok, де на них підписані понад 232 тисячі користувачів мережі.

Зейн народився з альбінізмом Фото: Instagram//therealvivienne Зейн народився з альбінізмом Фото: Instagram//therealvivienne

"Люди пишуть, що нам із чоловіком більше не потрібно народжувати дітей, звинувачують нас у "прославлянні альбінізму" та навіть підозрюють, що Езіке не є біологічним батьком Зейна. Це жахливо, тож я просто блокую та видаляю таких коментаторів", — додає молода матір.

24-річна Вів'єн Темітоп Хассан зі своїм сином Фото: Instagram//therealvivienne

Жінка присягається, що навмисно не фарбувала волосся Зейну, хоча багато хто з її підписників у цьому переконаний. У найближчому майбутньому вона планує переконати свого чоловіка також пофарбувати волосся в рудий колір, щоб підтримати сина.

Зейн народився з альбінізмом Фото: Instagram//therealvivienne Зейн народився з альбінізмом Фото: Instagram//therealvivienne

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в 41-річної дизайнерки інтер'єру Меган МакМорріс народилася особлива дівчинка-альбінос Луїза. Зараз дитині вже виповнилося дев’ять років, і матір наважилася публічно розповісти, як їхня родина бореться зі суспільним несприйняттям вродженого захворювання дитини.

Також ми розповідали, як в Англії дівчинка-альбінос і її тато регулярно зазнають нападок із боку расистів. Батькам особливої дитини дістається як від білих, так і від темношкірих співгромадян. Але не все так погано. У свої 15 місяців дівчинка-альбінос уже робить непогану кар'єру в дитячому модельному бізнесі.