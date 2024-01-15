"Мертвий" чоловік виявився живим після того, як родині надіслали прах і свідоцтво про смерть

Тайлер Чейз несподівано для всіх прийшов по допомогу на харчування в жовтні минулого року і виявив, що її не виплачують, тому що він "помер".

23-річного Тайлера Чейза зі штату Орегон (США) визнали померлим від передозування наркотиків після того, як він боровся з наркотичною залежністю, живучи на вулиці, а потім його перевели в один із центрів реабілітації. Про це пише Daily Star.

Сім'я хлопця також вважала, що він мертвий. Вони навіть отримали свідоцтво про смерть і урну, в якій нібито знаходився його прах.

Однак невдовзі на представників влади та рідних очікував неймовірний поворот подій. Тайлер несподівано для всіх прийшов по допомогу на харчування в жовтні минулого року і виявив, що її не виплачують, бо він "помер".

Збитий з пантелику хлопець вирушив до Департаменту соціального забезпечення, щоб отримати хоч якесь пояснення. Співробітники, які були в такому ж замішанні, як і він, зажадали пред'явити посвідчення особи.

"Вони сказали: "Ми можемо побачити ваше посвідчення особи?". Я дав їм його. Вони виглядали такими ж розгубленими, як і я. Вони сказали, що в документах було написано, що я помер", — розповів американець телеканалу KPTV.

Виявилося, що сім'ї Чейза, з якою він так і не зміг зв'язатися, навіть надіслали урну й офіційне свідоцтво про смерть.

Загиблий чоловік вкрав документи у Тайлера Фото: колаж Фокус

19 грудня офіційні особи знайшли його в реабілітаційному центрі й визнали, що сталася величезна помилка. Людина, яка вкрала гаманець Чейза в центрі реабілітації, насправді була тим, хто помер. Виявилося, що судмедексперти використовували тимчасове посвідчення особи з гаманця Тайлера для впізнання покійного і, отже, дійшли висновку, що труп має бути його.

"Ми глибоко шкодуємо, що сталася помилка в ідентифікації. Помилка сталася тому, що у загиблого був гаманець містера Тайлера Чейза і його офіційне тимчасове водійське посвідчення штату Орегон", — сказав представник округу Мултнома.

Пізніше місцевий офіс медичної експертизи оголосив про нові протоколи, щоб не допустити повторення подібного.

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