Дівчина заради сміху вийшла заміж за незнайомця, покохала його та передумала розлучатися

Неймовірна історія кохання стала вірусною в TikTok. У коментарях користувачі мережі підтримують молодят. Їхні відео збирають тисячі вподобань і репостів.

26-річні Гуннар Міхельс і Даніель Гросс зі США спонтанно одружилися заради сміху, а потім покохали одне одного та вже три роки щасливо живуть разом. Хоча спочатку вони планували, що розлучаться через тиждень після церемонії. Про це парочка регулярно розповідає у своєму TikTok.

Даніель зізнається, що завжди мріяла вийти заміж у "дурнуватий" спосіб. Тож коли натрапила в TikTok на вродливого чоловіка, який жартома запропонував зробити незнайомці пропозицію, то двома руками вхопилася за можливість сказати: "Я згодна".

Сам Гуннар пояснює, що цією витівкою хотів довести, що життя не таке вже й серйозне. Він розглянув "тонни" заявок від претенденток на його серце, які погодились взяти участь у конкурсі, але зупинив свій вибір саме на Даніель.

Через два тижні пара вирушила в подорож у Лас-Вегас, щоб стати під вінець на День святого Валентина. На першому побаченні чоловік, який самостійно оплатив церемонію, подарував обраниці букет червоних троянд і став на одне коліно, аби зробити їй пропозицію.

Весілля молодят у Лас-Вегасі Фото: Instagram//danielleandgunnar

У соціальних мережах закохані зізнаються, що й подумати не могли, що спонтанний шлюб стане ідеальним для них обох.

"Ми вступали в ці стосунки без жодних очікувань. Планували розлучитися через тиждень, тож не відчували тиску відповідальності. До того ж не було жодного впливу з боку наших друзів і сім'ї, тобто ніхто не посіяв сумнівів між нами щодо вибору партнера", — каже Даніель.

Свідоцтво про шлюб Фото: Instagram//danielleandgunnar

Наречений додає, що жоден із них не обрав би іншого в застосунках для знайомств через різницю в зрості й уподобання щодо віку партнера. Це, на його думку, доводить, що подібні формальності насправді не мають значення.

Неймовірна історія кохання стала вірусною в TikTok. Їхні відео збирають тисячі вподобань і репостів. У коментарях користувачі мережі підтримують молодят.

"Божественна пара"

"Життя — це гра, і ви, друзі, точно виграли"

"Боже мій, я пам'ятаю його оригінальне відео з пропозицією, але я зовсім забула про це! Ого!"

"Всесвіт звів вас разом, я стежу за вами з самого початку та радію"

"Це дивовижно"

Даніель Гросс у весільній сукні Фото: Instagram//danielleandgunnar

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річного тореадора Хуана Ортегу, який шокував родичів і друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила всі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".

Також ми розповідали про молоду пару з Індії, яка одружилася в рейсовому потязі, що курсував із Бенгалії в Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефону. Це відео потрапило в соціальні мережі та завірусилося.