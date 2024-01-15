"Мене це не хвилює": чоловік після пересадки обличчя несподівано знайшов кохання (фото)

Люди в усьому світі захоплюються рішучістю Джо ДіМео. Одна з них – медсестра Джессіка Перес з Каліфорнії.

У результаті страшної автокатастрофи Джо ДіМео з Нью-Джерсі (США) отримав опіки 80% тіла. 25-річний американець героїчно переніс подвійну трансплантацію руки та обличчя, а також понад 20 пересадок шкіри. Він не втрачав надії, що одного дня буде жити нормальним життям. Так, до речі, і сталося. В нещодавньому інтерв’ю виданню Newsweek він зізнався, що зустрів свою кохану.

Упродовж всіх цих надскладних випробувань ДіМео наполегливо працював, щоб відновити функціонування рук та заново вчився рухати м’язами обличчя. Прості дії, такі як кліпання, підняття брів та ворушіння губами, були для нього вкрай болісними та складними.

Через кілька місяців після операції історія Джо потрапила на шпальти газет. Люди в усьому світі захоплювались його рішучістю. Однією з них була й 32-річна медсестра Джессіка Перес з Каліфорнії.

Жінка прочитала про трагедію з ДіМео в інтернеті й вирішила зв’язатися з ним в Instagram. Так почався їхній роман. Цікаво, що стосунки на відстані не стали для них перешкодою, адже закохана пара розмовляла годинами щодня.

Джо ДіМео відпочиває з коханою Джессікою Перес Фото: Instagram//jessicakoby

"Я завжди сподівалася, що знайду такого, як Джо. Уявляла, що це можливо. Хоча й подумати не могла, що закохаюсь у хлопця, який переніс трансплантацію обличчя. Але мене це не хвилює", – зізнається Перес.

Джо ДіМео відпочиває з коханою Джессікою Перес Фото: Instagram//jessicakoby

До речі, згідно з даними Johns Hopkins Medicine, з 2021 року лише 45 пацієнтам у світі повністю або частково пересадили обличчя. Також зареєстровано всього 130 успішних випадків пересадок рук. Тобто випадок ДіМео насправді надзвичайно рідкісний.

Джо ДіМео до та після аварії Фото: Instagram//jessicakoby

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Франції провели першу в світі пересадку рук разом із лопатками.