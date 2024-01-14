11-річний хлопчик сфотографував "привида", який визирнув із вікна готелю XII століття (фото)

Таємнича постать була одягнена в одяг у вікторіанському стилі. Вона з'явилася у вікні другого поверху, а потім безслідно зникла.

У Великій Британії 11-річний Олівер Тетэм сфотографував "примару", який визирав із вікна старовинного готелю XII століття. Про це пише Coventry Live.

Готель в абатстві Кумбе (Англія) давно прославився своїми "привидами". Хлопчик помітив "привида" під час перебування в готелі перед Різдвом.

Моторошне обличчя у вікні помітив 11-річний хлопчик. Саме він зробив знімок, коли разом із сім'єю відвідав будівлю XII століття перед Різдвом. Юний Олівер разом із сестрою Ребекою та дідусем Еріком завітав на територію алеї Кумбе, щоб узяти участь у світловому шоу під назвою Illuminate.

Тетем старший жартував над дітьми, казав, що вони повинні стежити за привидами. Однак сімейство ніяк не очікувало, що Олівер справді сфотографує те, що, на думку багатьох людей у соцмережах, є привидом, який зачаївся в готелі.

"Коли я побачив дивну фігуру, що виглядала з вікна і дивилася на сад, я зробив знімок на мамин телефон, який я використовував для зйомки святкових вогнів. Я збільшив зображення настільки, наскільки зміг. Вона була набагато чіткішою, ніж на фотографії", — розповів хлопчик.

У 2018 році мисливці за привидами побачили фігуру, що стоїть біля вікна Фото: Coventry live

Фігура була одягнена в одяг у вікторіанському стилі, точніше, в білий очіпок і фартух поверх чорної сукні. Вона показалася у вікні другого поверху. Намагаючись звернути увагу мами і сестри на фотографію, Олівер закликав їх, але "фігура раптово повністю зникла".

Відтоді Олівер "розслідує" появу привидів в абатстві Кумб і вважає, що це може бути колишня покоївка сім'ї Крейвенів, яка, як стверджується, і донині переслідує цей маєток.

Видання зазначає, що за останні кілька років привид Матильди (покоївки) кілька разів був знятий на камеру. Востаннє це сталося 2018 року, коли мисливці за привидами побачили постать, що стоїть біля вікна.

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