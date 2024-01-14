"Пахло і починало гнити": школяр знайшов загадкову істоту (фото)

Тайріз Мартін знайшов незвичайну тварину дорогою до школи. Хлопчик не міг повірити своїм очам, коли розгледів істоту, яка виявилася наполовину рибою, а наполовину — рептилією.

Школяр з Уельсу знайшов на стежці біля каналу істоту, схожу на крокодила. Незвичайною знахідкою 2020 року поділилася мама хлопчика в соціальних мережах, шокувавши багатьох людей. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Велику лускату істоту, схожу на крокодила, було знайдено поруч із каналом в окрузі Кайрфіллі. Виявилося, що до хлопчика її дістав із води місцевий рибалка Девід Террелл.

Тайріз Мартін знайшов загадкову істоту дорогою до школи. Школяр з Уельсу не міг повірити своїм очам, коли розгледів тварину, яка виявилася наполовину рибою, а наполовину — рептилією. Його "відкриття" набуло широкого розголосу після того, як його мати, Клер, виклала фотографії істоти в соціальні мережі.

"Мій син знайшов його сьогодні вранці дорогою до школи. Він одразу ж надіслав мені це факсом. Воно лежало на березі річки, схоже, що його спеціально поклали туди або щось таке. Воно безумовно було справжнім, пахло і починало гнити", — написала Клер у своєму дописі на Facebook, який було зроблено 2020 року.

Тварину завдовжки близько двох з половиною футів (76 см) з довгим носом і десятками жахливо гострих зубів помітили ще кілька тих, хто прогулювався стежкою.

Багатьох людей налякала ця істота у 2020 році Фото: колаж Фокус

Вид загадкової істоти оповитий таємницею, люди в соціальних мережах упевнені, що це міссісіпський панцирник (Alligator gar) — риба, яка зазвичай мешкає в Південній Америці. Таку ж пропозицію зробив і рибалка, який дістав тварину з каналу.

"Це божевілля, кілька людей говорили, що вона схожа на щуку, а інші думали про алігатора. Я подивилася в інтернеті, і вона дійсно більше схожа на рептилію", — писала Клер.

У той час RSPCA (Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами) поділяло цю точку зору і заявило, що "тривожні" фотографії вказують на те, що тварина, можливо, була покинута після того, як переросла свій акваріум. Наразі в Англії та Уельсі заборонено утримувати алігаторів як домашніх тварин.

"В Уельсі вже кілька років діють обмеження на утримання риб-алігаторів, і це дуже важкі тварини для успішного утримання, оскільки вони можуть вирости дуже великими, а їхні потреби такі самі, як і в дикій природі. На жаль, ми надто часто бачимо, як від екзотичних улюбленців відмовляються, коли не вдається задовольнити їхні потреби в добробуті", — зазначали фахівці.

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