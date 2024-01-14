Знайшли житло мрії: пара винайняла будинок і виявила, що всередині живе 99-річний пенсіонер (фото)

Емі Да Круз і Метью Морган попалися на хитрий трюк шахрая. Закохані точно не очікували виявити літнього чоловіка, який вже живе в будинку, за який вони внесли заставу та орендну плату.

Молода пара з Великої Британії намагалася знайти нерухомість, в яку вони могли б разом переїхати жити. Після того як вони знайшли житло своєї мрії, вони були неприємно здивовані одного ранку 2020 року під час першого перегляду. Про цю незвичайну історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Оренда нового житла може бути пов'язана з різними складнощами, але одна пара точно не очікувала виявити 99-річного старого, який вже живе в будинку, за який вони внесли заставу й орендну плату.

Молода пара, Емі Да Круз і Метью Морган, з Брідженда (Уельс), хотіла знайти житло ближче до місця своєї роботи. Мама дівчини розмістила оголошення на Gumtree, яке привернуло увагу одного орендодавця. Він підійшов до них і сказав, що в нього є ідеальне місце.

"Ми почали спілкуватися з господарем по WhatsApp і були в захваті від будинку. Нам надіслали фотографії внутрішнього оздоблення, і нам здалося, що там є великі спальні, під'їзна дорога, велика кухня і сад, тож ми загорілися бажанням", — згадує тоді ще 22 річна британка.

"Господар будинку" нещодавно переїхав із цього району в Плімут і за порадою свого адвоката попросив внести заставу. Пара, яка ще навіть не бачила будинок, але відчайдушно сподівалася знайти житло своєї мрії, внесла два платежі по 300 фунтів стерлінгів, вважаючи, що поверне заставу, якщо їм не сподобається житло.

Емі Да Круз і Метью Морган Фото: Media Wales

У день перегляду нерухомості 2020 року молода пара втомилася чекати, і після того, як їх попросили, вони виклали ще 500 фунтів як орендну плату за перший місяць.

"У всіх електронних листах і повідомленнях згадувався його повірений, і ми бачили копію договору оренди, тож у нас не було причин вважати, що щось не так", — зазначала Емі.

Пара перевела значну суму грошей, але у них не було причин підозрювати, що все пішло шкереберть. Приїхавши на місце, вони виявили, що в будинку проживає його справжній власник, який навіть не підозрював, що його житло було виставлено на ринок оренди помилково.

"Я була так засмучена. Я одразу ж написала господареві будинку, щоб дізнатися, що відбувається. Вони відповіли, що пошкодили ногу і зустрінуться з нами наступного дня. Ми зрозуміли, що щось сталося. Я попросила повернути гроші, але відтоді від них нічого не чути", — обурювалася Емі.

Банк Емі заявив, що добровільно переказавши гроші, вона навряд коли-небудь отримає їх назад.

99-річний Френк Баллінджер Фото: Media Wales

99-річний Френк Баллінджер, який прожив у будинку в Браклі близько 30 років, розповів про момент, коли він зустрів подружню пару і зрозумів, що його будинок було виставлено на оренду без його відома.

"Пара прийшла сюди одного дня і сказала, що приїхала подивитися на будинок. Я був збентежений, бо знав, що не виставляв цей будинок на продаж. Я просто сказав їм, що цей будинок належить мені. Спочатку в мене були підозри, що мене обманюють. Сподіваюся, що людину, яка стоїть за цим шахрайством, буде знайдено", — говорив тоді містер Баллінджер, відставний спеціальний констебль поліції Південного Уельсу.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік впав у 40-метрову яму, яку вирив у себе на кухні. Один із сусідів потерпілого розповів, що про золото під підлогою в кухні чоловікові розповів дух уві сні. Жоао Пімента да Сілва витратив понад рік на копання ями, яка була еквівалентна приблизно 12 поверхам.

Також стало відомо, що жінка знайшла старовинну валізу за потайними дверима в новому будинку. Подружня пара вирішила зайнятися ремонтом. Оглянувши горище, вони побачили забиті двері, за якими зберігалася страшніша таємниця.