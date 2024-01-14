"Я пишаюся": люди після падіння літака в Андах їли один одного, щоб вижити (фото)

Пасажири літака, який впав у горах у Південній Америці, уклали договір, що ті, хто виживе, зможуть з'їсти тих, хто загинув.

Той, хто вижив після трагічної авіакатастрофи в Андах 1972 року, зізнався, що пишався своїм рішенням з'їсти мертвих друзів, оскільки це зберегло йому життя, пише The Sun.

76-річний Едуардо Штраух був одним із 16 тих, хто вижив після жахливої авіакатастрофи, що сталася в Південній Америці. Літак ВПС Уругваю, що виконував рейс Монтевідео (Уругвай) — Сантьяго (Чилі) розбився в горах. Це сталося 13 жовтня 1972 року. На борту літака перебували 45 пасажирів, але після аварії літака вижили тільки 33 людини.

Аварія сталася через те, що пілот почав занадто рано зниження і через погану видимість літак врізався в гору та розпався на частини. Основа літака впала вниз. Три члени екіпажу і дев'ять пасажирів загинули одразу, а ще 17 померли від травм і задухи внаслідок сходження лавини, що сталося кілька днів потому.

Едуардо Штраух Фото: The Sun

Від самого початку у тих, хто вижив, було дуже мало їжі, яка швидко закінчилася. Ті, хто вижив, спочатку їли шкіряну оббивку крісел літака, перш ніж вирішили їсти людське м'ясо.

"Мій розум був у порядку, я виконав весь процес, і в мене взагалі не було проблем із совістю, але моє тіло відкинуло це з першого разу", — розповів Штраух.

Він, як і ще кілька тих, хто вижив після катастрофи, провів 72 дні в засніжених горах. Штраух зізнався, що ухвалити таке рішення було нелегко, але група вирішила, що потрібно розрізати плоть трупів усередині літака, що розбився. За словами того, хто вижив, їсти людське м'ясо було не так і складно.

"У нього немає смаку, це як з'їсти рис", — каже Штраух.

Першим хто запропонував їсти м'ясо померлих пасажирів був Роберто Канесса, якому на той момент було 19 років, і він також вижив після цієї катастрофи в горах. Про поневіряння пасажирів, які вижили, він написав у своїй книзі "Мені довелося вижити".

Роберто Канесса Фото: The Sun

"Довгий час ми мучилися. Я молився Богу. Без Його згоди я відчував, що оскверню пам'ять своїх друзів, що вкраду їхні душі. Ми задавалися питанням, чи зійшли ми з розуму навіть при думці про це. Чи це єдиний розумний вчинок?", — написав Канесса.

За словами Канесса, поїдання тіл померлих стало чимось природним і повсякденною рутиною.

"Я вирішив жити. Я пишаюся тим, що зробив", — написав той, хто вижив.

70-річний бізнесмен Рамон Сабелла також згадав несамовите рішення, яке йому довелося прийняти разом зі своїми друзями.

"Звісно, ідея їсти людське м'ясо була жахливою та огидною. Важко було покласти його до рота. Але ми звикли".

Сабелла сказав, що ті, хто вижив після падіння літака, уклали договір, що ті, хто виживе, зможуть з'їсти тих, хто помер.

"Ми пообіцяли один одному, що, якщо один із нас помре, інші будуть зобов'язані з'їсти їхні тіла", — згадує Сабелла.

Ті, хто вижив, провели в Андах 72 дні Фото: The Sun

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