"Бігти нікуди": знайомий помітив моторошну деталь на селфі дівчини (фото)

Олівія Нанн, одягнена в безрозмірну толстовку, виглядала "трохи втомленою", дивлячись у камеру свого телефону. Після гучної вечірки дівчина не помітила, що на фото разом із нею "позує" хтось іще.

Жінка, яка почувалася кепсько після бурхливої ночі з подружками, відправила селфі в груповий чат, але не помітила непроханого гостя, який сховався в її капюшоні. Про це пише The Mirror.

Багато людей зробили десятки селфі або фотографій для друзів, але часто вони не помічають дрібних деталей, які можуть зіпсувати знімок або навіть нести небезпеку для людини.

Одна жінка хотіла, щоб її божевільна ніч запам'яталася, і поділилася цілою низкою п'яних селфі зі своїми близькими друзями в одному з групових чатів. Олівія Нанн, одягнена в безрозмірну толстовку, виглядала "трохи втомленою", дивлячись у камеру свого телефону. Після гучної вечірки дівчина не помітила, що на фото разом із нею "позує" хтось іще. Її здивовані друзі швидко повідомили їй, що вона не одна.

У капюшоні, який накинула на голову Олівія, причаївся величезний павук. Однак друзі дівчини побачили в цій ситуації кумедний бік: її подруга Грейс поділилася враженнями зі своїми підписниками в соцмережах.

"Майже через 24 години я все ще не можу прийти до тями від того, що Олівія надсилає в груповий чат селфі з похмілля, а в її капюшоні сидить павук", — написала вона, показавши фотографію, на якій павук ховається поруч з обличчям Лів.

У капюшоні, який накинула на голову Олівія, причаївся величезний павук Фото: колаж Фокус

Користувачі соціальних мереж швидко відреагували на повідомлення Грейс, багато хто з них заявив, що їм було б ніяково, якби цей інцидент стався з ними.

"Моя душа покинула б моє тіло. О мій Бог", "Підпалив би себе", "Бігти нікуди", "Не може опустити капюшон, не може поворухнутися, не може моргнути, нічого не може", — писали багато користувачів.

Один чоловік поділився своїм власним схожим досвідом, відповівши фотографією павука, що виповз з коміра його джемпера під час фотосесії, з повідомленням: "Я був там, повірте мені".

На щастя, серед усієї цієї істерії одна людина змогла зберегти спокій — Олівія. Дівчина була спокійна і сказала, що павуки її друзі.

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