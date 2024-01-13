Дивовижна історія: подружжя купило занедбану школу і перетворює її на затишний будинок (фото)

Стейсі Гріссом і її чоловік Шон Вілсон усе ще працюють над своїм проєктом з реконструкції старовинної будівлі 1914 року. Ремонт "по-крупному" містив в собі виправлення кривих стін, обвалених стель і всього, що було пошкоджено водою.

У США подружня пара придбала занедбану школу, навіть не оглянувши її. Вони вирішили перетворити її на шикарний сімейний будинок, показуючи весь процес у соціальних мережах. Про це пише Daily Star.

Стейсі Гріссом та її чоловік Шон Вілсон все ще працюють над своїм проєктом з реконструкції старої школи. Два роки тому вони купили будівлю площею 9 000 кв. м, коли шукали щось "химерне", щоб зробити її своїм житлом.

Перетворення занедбаної школи Стейсі Гріссом і Шона Вілсона все ще перебуває на стадії будівництва, хоча приміщення має зовсім інший вигляд, ніж під час його купівлі. Будівля 1914 року була капітально відремонтована і перетворена подружжям. Усіма своїми роботами вони діляться зі своїми глядачами в соцмережах.

Подружжя з Франкліна, штат Індіана, дуже хвилювалося перед початком свого проєкту, який тримає їх у напрузі останні роки. Однак зараз пара пожинає плоди своєї роботи. Стейсі згадала, як вони вперше познайомилися з цією старовинною будівлею та чому вирішили її відремонтувати.

"Два роки тому ми зробили божевільний вчинок і купили стару школу в центрі міста, щоб перетворити її на наш будинок. Ми навіть не бували всередині, перш ніж зробити пропозицію про покупку", — розповіла американка.

Ремонт "по-крупному" включав у себе виправлення кривих стін, обвалених стель і всього, що було пошкоджено водою Фото: YouTube

За допомогою сім'ї та схвалення батька Стейсі подружжя заїхало до школи і взялося за її очищення. Ремонт "по-крупному" містив в собі виправлення кривих стін, обвалених стель і всього, що було пошкоджено водою. На цьому Стейсі і Шон, звісно ж, не зупинилися.

"Далі ми, нарешті, доробимо вікна, додамо трохи ізоляції, використаємо гіпсокартон для стін, відремонтуємо всі підлоги... а потім, сподіваюся, почнемо будувати кухню! Це були два дуже тривожних і до смішного напружені роки, і я досі не можу повірити, що в нашому житті так багато всього трапилося, щоб ми наважилися купити будівлю з такою багатою історією", — говорила Стейсі.

Проєкт пари високо оцінили користувачі YouTube, і в коментарях до нього багато хто захоплюється дивовижною історією реконструкції будинку.

"Яка дивовижна історія! Я люблю ці старі цегляні будівлі. Мені подобається ідея, що вони використовуються для нових поколінь. Яка подорож! Я з нетерпінням чекаю продовження", "Завжди приємно знайти людину, яка хоче реконструювати, а не зносити. Два великі пальці вгору", "Ви даєте старим будівлям нове життя", — писали люди.

Подружжя купило старовинну будівлю 2 роки тому Фото: Instagram/schoolhousehomestead

Подружня пара давно хотіла зробити з цієї старовинної будівлі будинок із чотирма спальнями й придивлялася до нього ще з 2012 року. Після народження першої дитини пара зважилася втілити свої бажання в реальність. Стейсі та Шон документують свої успіхи в Instagram та на YouTube.

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