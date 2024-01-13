"Цікавий випадок Наталії Грейс": сирота з України шукає гроші на новий дім у США (фото)

Наталія Грейс потрапила в заголовки газет усього світу після того, як її звинуватили у спробі вбивства своєї прийомної матері. Тоді Майкл Барнетт розповів, що їхня "дитина" могла зарізати його дружину. Чоловік стверджував, що дівчинці насправді було 22 роки.

Українську дівчинку-карлика Наталію Грейс усиновила сім'я Барнетт зі США. Через деякий час її прийомний батько заявив, що дівчина поводилася дивно і що вони з дружиною хвилюються за свою безпеку. Зараз Наталя живе з іншою сім'єю, а нещодавно вона запустила збір грошей на GoFundMe, щоб купити будинок. Про це пише USA Today.

Після приголомшливого фіналу свого однойменного серіалу "Цікавий випадок Наталії Грейс": Natalia Speaks дівчина хоче зібрати гроші на нове житло і медичні процедури.

Наталія, яка народилася з рідкісною формою карликовості, сподівається купити власний будинок після приголомшливого фіналу однойменного серіалу "Цікавий випадок Наталії Грейс": Natalia Speaks.

"Я нещодавно переїхала і збираю гроші, щоб купити свій власний будинок, щоб у мене було своє особисте місце. Я роблю це для того, щоб почати життя з чистого аркуша, ставши дорослою, і подолати все, що сталося в моєму житті", — написала вона в описі GoFundMe, додавши, що також хоче почати свій власний фотобізнес.

Українська сирота також очікує, що їй знадобляться операції на ногах і хребті, які, за її словами, обійдуться в суму, що перевищує 500 000 доларів. Вона стверджує, що її фахівець не приймає її медичну страховку.

"Я хотіла б отримати достатньо, щоб хоча б внести заставу за власне житло і почати бізнес, щоб почати заробляти гроші. Я маю зібрати на це дороге лікування", — пише Наталія.

Дівчина, яка потрапила в скандал із колишньою сім'єю, поставила за мету зібрати 20 000 доларів Фото: GoFundMe

Дівчина, яка потрапила в скандал із колишньою сім'єю, поставила за мету зібрати 20 000 доларів і менш ніж за добу зібрала майже 1 500 доларів.

Майкл Барнетт і його дружина Крістін зі штату Індіана в США прийняли за дочку Наталію 2010 року, думаючи, що це шестирічна сирота з рідкісним генетичним захворюванням. Але, за їхніми словами, пізніше вони дізналися, що вона була дорослою жінкою, схильною до насильства. Чоловік заявив, що прийомна дочка хотіла вбити їх та інших дітей.

У 2012 році суддя задовольнив клопотання сім'ї про законну зміну дати її народження з 2003 на 1989 рік. Після цього сім'я поселила її у квартирі, а сама переїхала до Канади. Барнетти були взяті під варту 2019 року за звинуваченням у відсутності піклування про дитину, коли вони переїхали до Канади і відмовилися від Наталії. Прийомного батька було виправдано, а справу його дружини Крістін було припинено.

Менш ніж за добу дівчина зібрала майже 1 500 доларів Фото: Daily Star

Останні кілька років дівчина прожила в сім'ї Менс, яка прийняла її 2023 року. Однак у приголомшливому висновку шоу Natalia Speaks її новий прийомний батько Антуан висловив занепокоєння з приводу її присутності в будинку.

"З Наталею щось не так. Це дівчисько не в собі. Я відчуваю, що вона — ворог у домі. І вона сказала нам, що ми взяли її в заручники. Виставила нас ворогами", — сказав він за кадром.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка збила машиною свого хлопця після його фото з іншою дівчиною. Еліс Вуд звинувачують у вбивстві Раяна Вотсона, з яким вона була у стосунках. Обвинувачення стверджує, що дівчина збила хлопця своїм Ford Fiesta і проїхала з ним 158 метрів.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.