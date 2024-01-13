Визнали мертвим: чоловік ожив, коли машина швидкої допомоги наїхала на вибоїну (фото)

Онук 80-річного старого, який повертався додому з його тілом, помітив, як він поворухнув рукою і перевірив пульс. Сім'я назвала те, що трапилося, дивом і сподівається на швидке одужання.

В Індії визнане лікарями мертвим, "тіло" Даршана Сінгха Брара везли з Патіали в його дім поблизу Карнала, де вже зібралися скорботні родичі, було розкладено їжу і все було готово для його похорону, коли машина швидкої допомоги потрапила у вибоїну і чоловік подав ознаки життя. Про це пише NDTV.

За словами членів сім'ї, онук 80-річного старого, який повертався додому з тілом, помітив, як він поворухнув рукою після того, як автомобіль в'їхав у яму.

Вибоїни на дорозі, які викликають найрізноманітніші почуття — від роздратування і невдоволення до травм і навіть смертей, — виявилися буквально порятунком для 80-річного чоловіка зі штату Харьяна. Онук чоловіка, який перебував із ним у машині швидкої допомоги, помітив, як дід ворушить рукою і відчув серцебиття. Він одразу ж попросив водія швидкої допомоги вирушити до найближчої лікарні. Там лікарі визнали його живим.

Зараз 80-річний кардіолог перебуває на лікуванні в лікарні в Карналі, де його стан оцінюють як критичний. Сім'я назвала те, що трапилося, дивом і сподівається на швидке одужання.

Один з онуків Брара, Балван Сінгх, розповів, що його дід перебував на апараті штучної вентиляції легенів чотири дні, а в четвер уранці (11 січня) лікарі повідомили, що його серцебиття припинилося. Чоловіка відключили від апарату штучної вентиляції легенів і оголосили мертвим.

80-річний Даршан Сінгх Брар Фото: ETV Bharat

Коли машина швидкої допомоги під'їжджала до села Дханд у штаті Харіана, вона потрапила у вибоїну, і брат Балвана помітив, що Брар поворухнув рукою. Здивований, він перевірив серцебиття і зрозумівши, що його дід живий, попросив їхати в лікарню. За словами членів сім'ї, лікарі підтвердили, що чоловік усе ще живий і дихає.

"Це диво. Тепер ми сподіваємося, що мій дідусь скоро видужає. Усі, хто зібрався оплакати його смерть, привітали нас, і ми попросили їх покуштувати приготовану нами їжу. З Божої милості він зараз дихає, і ми сподіваємося, що йому стане краще", — розповів онук.

Наразі Брар перебуває в лікарні NP Rawal у Карналі та дихає самостійно. Він усе ще в критичному стані та перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

"Дихання ускладнене, тому що в нього інфекція в грудях", — зазначив лікар.

Раніше Фокус повідомляв, що "небезпечна хвороба" чоловіка, який поспішав до лікарні, розсмішила соцмережі. Він провів кілька годин в інтернеті, вивчаючи свої симптоми на одному з медичних сайтів, і був упевнений, що у нього тромбоз глибоких вен.

Також стало відомо, що жінка подавилася їжею, а потім проковтнула зубну щітку. Почавши відчувати труднощі з диханням, Айсеа схопила перше, що попалося під руку, щоб спробувати дістати шматок індички з горла.