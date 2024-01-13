"Зливаються в одне ціле": жителі США помітили в небі групу НЛО (відео)

Багато користувачів соцмереж почали висловлювати свої здогадки про незвичайні вогні в небі. Усе це відбувається на тлі серії слухань у Конгресі про те, що американський уряд знає про інопланетян.

У США над Філадельфією (штат Пенсільванія) було помічено групу НЛО, причому два з них навіть "злилися в одне ціле". Кадри зняли очевидці, які виклали їх на Reddit, налякавши тисячі глядачів.

Чоловік, який не назвав свого імені, описав побачені в небі вогні як такі, що "обертаються і кружляють туди-сюди".

За словами очевидця, різнокольорові точки летіли "дуже високо" над Філадельфією. Зйомка була хаотичною, тому що дружина чоловіка не змогла зупинити машину, через що об'єкти вийшли нечіткими.

"Наступного разу, коли ви побачите НЛО в небі, будь ласка, ввічливо попросіть свою дружину зупинити машину!" — пожартував із цього приводу один із користувачів форуму.

Навіть попри такі кадри, дивні вогні було чітко видно, що вони ширяють у яскраво-блакитному небі.

"Дивитися це покадрово — це справжнє божевілля. У якийсь момент ви можете побачити, як двоє з них зливаються разом, як ви згадали. Просто божевілля. Мені не здається, що це птахи... Ваші думки про те, що ви бачили?" — написав інший користувач Reddit.

Ці кадри налякали тисячі глядачів Фото: Reddit

Це спостереження в штаті Пенсільванія відбувається на тлі хвилі спостережень НЛО по всій країні. Це також сталося під час серії слухань у Конгресі про те, що уряд знає про інопланетян.

Під Новий рік прихильники теорії змови стверджували, що в торговому центрі в Маямі з'явився інопланетянин. На моторошних кадрах було видно, як істота, схожа на прибульця, ширяє поруч із поліцейськими машинами. Багато людей у соціальних мережах стверджували, що це був 3-метровий силует з іншої планети. Також нещодавно були опубліковані приголомшливі кадри НЛО у вигляді "медузи", невидимої неозброєним оком. Це відео нібито було заховано секретними службами.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що за нею стежить НЛО. Кей Торп каже, що фото, зроблені за допомогою камери її телефону, доводять, що це не зірка, а ознака позаземного життя.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".

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