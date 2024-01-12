Почала більше їсти: жінка так сильно схудла, що в неї почало випадати волосся (фото)

Ліззі Хай зізналася, що їй знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що втрата ваги не завжди є ключем до успіху, як у фітнесі, так і в житті.

22-річна Ліззі Хай з Великої Британії відома тим, що ділиться в інтернеті порадами з фітнесу. Нещодавно вона розповіла своїм підписникам в Instagram, що стала почуватися набагато краще після того, як набрала вагу, оскільки через занадто маленький зріст у неї були серйозні проблеми.

Багато людей хочуть бути худими, але одна жінка розповіла про те, наскільки це може бути небезпечно.

Дівчина з Лондона більш відома як Liz Bites Back в Instagram, де у неї є понад 348 тисяч підписників. Зараз вона працює експертом у тренажерному залі, але зізналася, що їй знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що втрата ваги не завжди є ключем до успіху у фітнесі.

Кілька років тому Ліззі була дуже худою. Вона не їла достатньо, і в результаті страждала від випадіння волосся та була нещасною. У той час дівчина зізналася, що "обмежувала" себе. Відтоді як її спосіб мислення змінився, вона має вигляд і почувається зовсім іншою людиною.

Крім того, що британка почувається набагато впевненіше, вона виглядає набагато щасливішою після того, як набрала вагу. За її словами, вона більше посміхається, сяє і почувається набагато комфортніше у своїй шкірі.

Дівчина зізналася, що довгий час "обмежувала" себе Фото: liz.bitesback/Instagram

Зосередившись на тому, що насправді означає бути щасливою і здоровою, Ліззі змогла прийняти набагато більш збалансований підхід до життя.

"Думаю, можна сказати, що за кілька років багато чого змінилося. Кілька років тому я їла менше ніж 1000 калорій на день. Я ненавиділа своє тіло, через недоїдання у мене випадало волосся. Я завжди впадала в крайнощі, щоб побачити прогрес, — я думала, що це єдиний спосіб. Як же я помилялася. Це тільки ще більше віддаляло мене від того місця, де я хотіла бути. Лише після того, як я зайнялася самоосвітою і зосередилася на харчуванні, а не на обмеженнях, я нарешті почала створювати тіло і життя, про які завжди мріяла. Сьогодні я почуваюся, напевно, найщасливішою і найздоровішою з усіх, кого я коли-небудь відчувала", — написала Ліззі в Instagram.

Ліззі змогла прийняти набагато більш збалансований підхід до життя Фото: liz.bitesback/Instagram

Після того як дівчина поділилася своєю історією, підписники поспішили підтримати й похвалити її.

"Це приголомшливо! Ти надихаєш", "Тепер ти маєш набагато здоровіший вигляд", "Ліз, яка буквально сяє", — писали вони.

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