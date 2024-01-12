Тепер вони знову разом. Сестри влаштували "пастку", щоб примирити розлучених батьків (відео)

Подружжя несподівано возз’єдналося завдяки одному переломному моменту.

Неймовірна історія кохання 54-річної Джулі Шор і її чоловіка Скотта Геде підкорила TikTok. Пара несподівано зійшлася після розлучення завдяки хитрості їхніх кмітливих доньок.

У мережі пишуть, що це дуже нагадує сценарій культової комедії "Пастка для батьків" 1998 року з Ліндсі Логан у головній ролі. За сюжетом стрічки, сестри допомагають батькам налагодити стосунки через 10 років після важкого розлучення.

Що стосується Джулі та Скотт, то першого разу вони одружилися в 1997 році. Подружжя прожило багато щасливих років разом, але з часом їхній шлюб дав тріщину: пара часто сварилася, і стосунки повільно погіршувалися. Урешті-решт у 2014 році було поставлено крапку.

Їхні доньки, 24-річна Рейчел і 20-річна Керолайн, визнають, що сприйняли це з полегшенням. Бо спостерігати за тим, як батьки постійно сваряться та конфліктують із будь-якого приводу, стало просто нестерпно.

Під час пандемії коронавірусу сестри частіше спілкувалися з батьком і час від часу запрошували його на сімейні зустрічі.

Усе змінилося, коли в листопаді 2020 року померла мати Скотта. Джулі приїхала до нього в лікарню, щоб підтримати у важкий час. Не минуло й шести місяців після цієї трагедії, як помер і його тато.

Джулі та Скотт Фото: gacheraede//Instagram

За словами подружжя, це стало переломним моментом у їхньому житті. Розлучене подружжя нарешті усвідомило, що сім’я — це все, що насправді має значення.

Їхнє друге весілля відбулося 28 грудня торік. За церемонією уважно стежили мільйони людей у TikTok.

"Нам потрібно, щоб ви написали книгу про їхні стосунки", — жартують у коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в батька 36-річної нареченої Сари Ґрундман-Коннорс із Нью-Джерсі впали штани просто перед вівтарем. Фотографка встигла зробити кілька знімків, а шоковані гості почали сміятися. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

Також ми розповідали про 33-річного тореадора Хуана Ортегу, який шокував родичів і друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона вже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила всі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".