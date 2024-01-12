Встигла сфотографувати: жінку в ліжку вкусила одна з найсмертоносніших змій у світі

Тім Гадсон із компанії з ловлі змій "Hudson Snake Catching" зазначив, що такі укуси особливо небезпечні, адже зазвичай вони безболісні через маленькі ікла змії.

Мешканка Австралії встигла сфотографувати рептилію, що висунула голову з-під ковдри, після того, як східна коричнева змія вкусила її за руку, поки дівчина готувалася до сну у своєму сільському будинку. Про це пише Daily Star.

20-річну неназвану жінку було госпіталізовано.

Несподіваний напад, що призвів до укусу в руку, стався близько першої години ночі в п'ятницю, 12 січня. Жінку доправили в лікарню повітрям після нападу східної коричневої змії, другої за отруйністю у світі, в її віддаленому будинку в районі Вестерн-Даунс на південному сході Квінсленду. Після введення протиотрути дівчину доправили в лікарню Тувумби в стабільному стані вертольотом RACQ LifeFlight.

Австралійка встигла сфотографувати "непроханого гостя", який висунув голову з-під ковдри.

"Пацієнтка залишається у важкому, але стабільному стані", — заявили представники лікарні.

Жінка встигла сфотографувати "непроханого гостя", який висунув голову з-під ковдри Фото: RACQ Life Flight

Тім Гадсон із місцевої компанії з ловлі змій "Hudson Snake Catching" сказав, що укуси зазвичай безболісні через маленькі ікла змії.

"Звичайно, можливо, що люди можуть отримати укус і не зрозуміти цього. Ця змія, найімовірніше, прийшла в будинок вдень, коли вчора було спекотно, і я підозрюю… могла залишитися в будинку на ніч", — сказав Гадсон.

Східна коричнева вважається другою за отруйністю змією у світі, поступаючись лише тайпану. Рептилія може обігнати людину, яка біжить на повній швидкості. Видання зазначає, що за відсутності лікування укус змії може призвести до прогресу паралічу або рясного крововиливу в мозок.

Отрута східної коричневої змії також містить нейротоксини, кардіотоксини та нефротоксини, що руйнують нервові клітини, клітини серцевого м'яза та нирок. За наявними даними, їхні укуси є причиною близько 60% смертей від укусів змій в Австралії.

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