Навіює жах. Кім Чен Ин похвалився "бойовим" роботом з ядерним знаком (фото)

Експерти переконані, що новий винахід дуже точно розкриває сутність виховання молодих північнокорейців.

Диктатор Кім Чен Ин, який нещодавно відсвяткував 40-річчя, похвалився новим "бойовим" роботом зі зброєю у руках та ядерним знаком. Це сталося під час візиту лідера Північної Кореї в столичний палац школярів, пише видання Daily Star.

На пропагандистських фотографіях показано, як Кім Чен Ина з гордістю милується новим винаходом, вкрай схожим на іграшкового трансформера. Робот з символом ядерної небезпеки та блакитними вогнями стоїть на фоні фальшивих ракет.

І хоч це лише модель, експерти переконані, що вона дуже точно розкриває сутність виховання молодих північнокорейців.

"Такий дизайн впливає на виховання дітей ще з раннього віку. Крім суто розважальної функції, подібні іграшки, персонажі та мультфільми мають ідеологічне значення", – зазначає Мартін Вільямс, старший науковий співробітник Центру Стімсона у Вашингтоні.

За словами фахівця, поки в одних країнах світу дітей вчать правил мирного співжиття – старанно вчитися, поважати старших, переходити дорогу в правильному місці, то в інших – прославляють мілітаризм, насильство та боротьбу.

Модель робота Фото: PEN NEWS

"Я поняття не маю, чи дитина, яка створила того робота, взагалі в курсі, що означає ядерний символ. Усе, до чого торкається північнокорейець, перевіряється на ідеологічну підпорядкованість партії: новинні статті, телевізійні репортажі, книги, пісні, вистави, фільми", – додає він.

Повідомляється, що під час візиту Кіма одягнуті у військову форму діти спочатку привітались з ним, а потім заспівали на сцені.

У своїй промові вождь закликав до реформування освіти, щоб молодь могла отримати практичні знання для соціалістичного будівництва.

Кім Чен Ину показують новий винахід Фото: PEN NEWS Кім Чен Ину показують новий винахід Фото: PEN NEWS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кім Чен Ин зустрівся із жінками на Національній зустрічі матерів у Пхеньяні. Під час події він заплакав та закликав жителів країни народжувати більше дітей.

Крім того, диктатор знову з'явився на публіці разом зі своєю донькою Кім Чжу Е. Вони відвідали фабрику з виробництва балістичних ракет. Південнокорейська розвідка стверджує, що лідер Північної Кореї ростить свою наступницю.