"Заклав будинок, взяв кредит і заліз у борги": скандал з поштою зламав чоловікові життя

Ця історія сильно вплинула на долю Кіта Макалдові, адже окрім проблем із психічним здоров'ям, розпався його шлюб.

50-річного шотландського поштаря Кіта Макалдові довели до межі самогубства через нестачу коштів у поштовому відділенні в Гріноку, де він колись працював. Відтоді минуло 14 років, але чоловік й досі страждає від спогадів та чекає на правосуддя. Про цю історію написало видання Daily Record.

Як згодом з’ясувалось, помилка сталась через дублювання транзакцій у системі "Горизонт". Перший збій на суму 5 тисяч фунтів стерлінгів (241 тис. грн) стався у 2009 році, а другий – у 2011-му. Тоді аудит виявив нестачу аж 10 тисяч фунтів стерлінгів (483 тис. грн).

Щоб розплатитися за помилку та збалансувати бухгалтерію, батько двох дітей позичив 10 тисяч фунтів стерлінгів у своєї тещі, взяв кредит на 5 тисяч, а також перезаставив будинок.

Попри всі старання залагодити конфлікт, шотландцю довелося звільнитися з роботи. Адже над ним нависла загроза кримінального переслідування за махінації зі звітністю. Втративши улюблену справу, чоловік почав прибирати вулиці – тим зараз й заробляє собі на прожиття.

Старі рани дали про себе знати цього тижня, коли містер Макалдові побачив телевізійну драму про його скандальну історію – "Містер Бейтс проти пошти".

Британців обурив прикрий випадок, і буквально кілька днів про це не говорив хіба ледачий.

"Важко було згадувати, тому що я бачив себе у кадрі. Мабуть, щось таки я зробив не так, хоча направду не брав тих грошей. У якийсь момент навіть хотів накласти на себе руки, але подумав про долю синів", – каже чоловік.

Містеру Макалдові довелося звільнитися з роботи Фото: KEITH MACALDOWIE

Кіт разом з колишнім поштмейстером Аланом Бейтсом та ще 555 ошуканими людьми подали колективний позов до Високого суду у 2019/20 році, але йому перепало всього 10 тисяч фунтів стерлінгів з компенсації, стягнутої за груповою судовою ухвалою (GLO).

Той досвід сильно вплинув на долю шотландця. Окрім проблем із психічним здоров'ям, розпався його шлюб. Колишня дружина трагічно померла торік, тож тепер він лишився єдиною опорою для обох своїх синів, їм зараз 21 та 17 років.

"Щоранку прокидаюся і злюсь, що досі живий, але я мушу, інакше, що буде з моїми хлопчиками", – зізнається знедолений шотландець.

Містер Макалдові радий, що телевізійна драма справила такий вплив на британське суспільство. Але йому прикро, що для встановлення істини знадобилось стільки часу.

"Мені вже ніщо не допоможе. Надто пізно", – зітхає Кіт.

Кіт Макалдові став жертвою прикрої помилки Фото: KEITH MACALDOWIE

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що внаслідок помилки продавця у магазині 60-річний Майкл Сопейстал виграв у Мічиганській лотереї приз у розмірі 25 тисяч доларів на рік на все життя.

Крім того, незграбна помилка кондитерської змусила плакати вагітну жінку перед тортом. Аліса та Крістіан зі США вирішили купити десерт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом.