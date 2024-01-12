Зводять з розуму: схожі, як дві краплі води, сестри зустрічаються з братами-близнюками (фото)

Дівчата стали інтернет-сенсацією, після того як поділилися історією своїх стосунків. Зараз вони активно ведуть свої соцмережі.

19-річні ідентичні сестри Лариса і Летиція Лаззарін зустрічаються з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато. Вони розповіли, що їхні стосунки часто бентежать, а іноді навіть зводять з розуму інших людей. Про це пише Daily Star.

Дівчата стали інтернет-сенсацією, після того, як поділилися історією своїх стосунків.

Філіпе, який зустрічається з Летицією, пояснив, як їм вдається не заплутуватися.

"Оскільки ми давно живемо разом, я думаю, що в цьому немає нічого особливого, на кшталт завченої техніки. Наприклад, моя, Летиція, нижча на зріст, але з того, який вона має вигляд, як ходить, як говорить, ми вже знаємо, хто з них хто", — сказав хлопець.

Дівчина Філіпе пояснила, що вони звикли помічати невеликі відмінності, попри те, що обидва близнюки ідентичні. Вона додала: "У нас це вже автоматично".

Дівчата стали інтернет-сенсацією, після того, як поділилися історією своїх стосунків Фото: CEN

Однак Лариса додала, що її хлопець і його брат абсолютно різні люди. Її коханий Лукас сказав, що деяким людям важко прийняти такі стосунки й це їх бентежить.

"Вони думають, що ми заплуталися, але це всього лише веселощі. Іноді це виглядає так здалеку, тому ми завжди цього очікуємо", — каже Лукас.

Обидві пари розповіли про свої стосунки Фото: Instagram

Обидві пари з Бразилії часто намагаються розіграти інших людей. Нещодавно Лариса була в спортзалі та пожартувала про плутанину між її коханим і його братом.

"Он той — мій близнюк, і я майже впевнена, що він мій хлопець, а потім гадаю, що можу помилитися. Але коли я дивлюся на іншого, то все розумію. Однак його брат все одно він дуже схожий на мого коханого. Вони надто схожі, може, ми помінялися і навіть не помітили, але цей точно мій", — жартувала дівчина.

Обидві пари — Лариса і Лукас та Летісія і Філіпе — живуть у Толедо, Бразилія, і також активно публікуються в Instagram.

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