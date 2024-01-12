Ніхто не знає, що це було: спортсменка помітила таємничу деталь на фото з марафону

Учасниця марафону на Гаваях твердо переконана, що це "живий" доказ існування паранормальних явищ.

Бігунка Кей Борлейс із США знайшла моторошну деталь на архівному фото. Жінка помітила у кадрі силует таємничої жінки, яка ховалась у кущах. Про цей курйозний випадок пише видання New York Post.

Історія мала місце у 2019 році. Спортсменка тоді брала участь у 100-мильному забігу на Гаваях. Він вважається особливо складним та виснажливим, позаяк пролягає через численні перешкоди: вкрите багнюкою коріння на стежці, водні переправи, обриви та круті скелясті схили.

Під час марафону на передостанньому колі Борлейс травмувала ногу і була змушена відмовитися від участі в змаганнях – це сталося вперше за всю її ультрамарафонську кар’єру.

Повернувшись додому, спортсменка почала перебирати фотографії, зроблені під час змагань. Серед знімків був один, на якому американка помітила темну постать в плащі, що проходила повз тінисту стежку у джунглях. Але жінка точно пам’ятає, що на цьому відтинку дороги нікого не зустрічала.

"Там нікого не могло бути, адже всі учасники забігу мають рухатися за годинниковою стрілкою. Ми досі не знаємо, що це було", – розповідає артдиректорка та дизайнерка Кей, яка захоплюється цим видом спорту з 14 років.

Кей Борлейс із США впевнена, що зустріла "привида" Фото: YouTube

Борлейс спробувала розібратися, у чому справа. Вона дізналась, що існує місцева легенда про блукаючих привидів померлих гавайських воїнів Nightmarchers. Вони начебто сновигають у тій місцевості по ночах.

Своєю чергою, жителі гавайських островів звинуватили спортсменку в маніпуляціях та брехні. Дехто з них запідозрив підробку фотографій, а інші твердо переконані, що це просто "наркоманка, яка загубилась у лісі".

Сама Кей стоїть на своєму. Вона має "живі фотографії" і це, на її переконання, є доказом існування паранормальних явищ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії мама знімала на відео, як її син вчиться кататися на велосипеді. Пізніше вона помітила моторошну "примару старої жінки", яка спостерігала з особняка за 5-річним хлопчиком.

Крім того, в англійському графстві Стаффордшир було зафіксовано кілька випадків появи моторошної фігури, про яку вперше заговорили в 1980-х роках.