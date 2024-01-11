Любов без кордонів. Сантехнік несподівано дізнався, що його дівчина змінила стать (фото)

Кессіді Колі з дитинства відчувала себе жінкою й до 14 років намагалась впоратися з емоціями та почуттями.

Сантехнік Джессі Швенкер із Флориди, що в США, несподівано дізнався, що його 25-річна дівчина Кессіді Колі раніше була хлопцем і здійснила трансгендерний перехід. Пара почала зустрічатись після тижневого листування в Instagram. Про їхню дивовижну історію написало видання Daily Mail.

29-річний Швенкер ніколи й подумати не міг, що зможе перебувати у подібних стосунках, але йому було дуже добре разом з дівчиною, тож він наважився на цей крок.

"Ми ділимося нашою історією не для того, щоб отримати вподобайки чи перегляди. Хочемо зламати усі бар’єри та бути голосом для тих чоловіків, на яких дивляться зневажливо через стосунки з трансжінкою. Наше головне послання полягає у тому, що любов не має кордонів", – розповідає Джессі.

За його словами, Кессіді з дитинства відчувала себе жінкою й до 14 років намагалась впоратися зі своїми емоціями та почуттями. Одного дня вона натрапила на відео в YouTube, де розповідалось про трансформацію іншої людини, і це стало для неї прикладом для наслідування.

Сама Кессіді зізнається, що батьки підтримували кожен її крок. Але цей шлях не був легким. Дівчина довгий час не могла влаштувати особисте життя.

25-річна Кессіді Колі здійснила трансгендерний перехід Фото: Love Don't Judge

"Більшість хлопців, з якими я зустрічалася, прагнули лише реалізувати фантазією – провести час із такою, як я. Поруч з Джессі я відчуваю себе особливою. Він поставив мене на п’єдестал і сказав, що незважаючи ні на що бачить у мені людину з добрим серцем", – каже дівчина.

Джессі Швенкер зі своєю дівчиною Фото: Love Don't Judge

Деякі друзі та родичі Джессі не підтримали його рішення, зокрема чоловік перестав спілкуватися зі своїми батьками. Однак він все ж сподівається одного дня помиритися з ними.

"Є кілька друзів, яких я втратив на цьому шляху. Вони вважають, що дружити зі мною тепер соромно. Але насправді це благословення, бо вони ніколи й не були справжніми друзями, якщо не хочуть бачити мене щасливим", – додає він.

Невдовзі Джессі планує зробити Кессіді пропозицію й усиновити двох дітей.

Джессі Швенкер зі своєю дівчиною Кессіді Колі Фото: Love Don't Judge Джессі Швенкер зі своєю дівчиною Кессіді Колі Фото: Love Don't Judge

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американського журналіста і письменника Габріеля Мака, який переніс операцію зі зміни статі, а також знявся для обкладинки New York Magazine в одних трусах.

Крім того, ми писали, що помічниця міністра охорони здоров'я США Рейчел Левін стала першою відкритою трансгендерною чотиризірковою офіцеркою в історії країни.