"Потопав у боргах": мільйонер 20 років прикидався бідним, обманюючи сина (відео)

Багатий чоловік виявився дуже хорошим актором. Його син дізнався про правду про фінансовий стан сім'ю тільки закінчивши навчання в університеті.

Мільйонер із Китаю, який жив у "бідності", 20 років приховував у таємниці від сина своє багатство. Про це пише портал World of Buzz.

Чоловік завжди був у засмучених почуттях через борги й щоразу наголошував, як бідно живе сім'я. Це допомагало йому приховувати свій прибутковий бізнес.

Син мільйонера заявив, що його батько завжди говорив про скромне життя сім'ї та висловлював занепокоєння через борги.

Істину про свій сімейний статус молодий чоловік дізнався лише після закінчення університету. Після отримання диплома він вирішив знайти роботу, щоб допомогти родині впоратися з ймовірними боргами. Однак батько запросив сина на серйозну розмову і розповів йому, що у нього є власна фірма, котедж і вісім розкішних автомобілів.

Чоловік запропонував своєму синові приєднатися до бізнесу. Випускник погодився, але його зарплата виявилася не такою високою, повідомляється про 6 тисяч юанів (трохи більше ніж 32 тисячі гривень). На роботу він добирається на електричному мотоциклі.

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою після двох грандіозних виграшів у бінго. Історія успіху мами чотирьох дітей у 2019 році вразила багатьох людей. За 10 днів Аніта Кемпбелл змогла віддати кредит і купити новий будинок своєму батькові.

Також стало відомо, що мільйонер похвалився, що може дозволити собі кілька дружин. Курсат Йилдирим після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,6 мільйона доларів у перший місяць. Нещодавно він показав, як проводить свій вільний час.