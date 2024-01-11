"Кров закипає": жінка протягом усього польоту зводила з розуму пасажирів літака (відео)

Люди в літаку не змогли зімкнути очі через яскраве мерехтливе світло в салоні.

Пасажирка, яка летіла шестигодинним рейсом із Маямі до Сіетла (США), мало не звела з розуму пасажирів літака тим, що поставила телефон на зарядку за допомогою яскравого кабелю, що мерехтів. Інші люди на борту були не на жарт стривожені. Один із пасажирів, який сидів у тому ж ряду, опублікував відео на популярному форумі Reddit.

Чоловік запитав у інших користувачів: "Хто так робить під час перельоту?".

У ролику кабель для зарядки телефону блимає яскравими неоновими зеленими, блакитними і рожевими кольорами, відбиваючись від таць пасажирів, що сидять поруч.

"Із 6 годин польоту понад 4 години зарядний пристрій яскраво блимав, тоді як екран мобільного телефону власника було встановлено на максимальний рівень яскравості. Інші пасажири озиралися на всі боки, намагаючись зрозуміти, що відбувається", — підписав користувач Reddit свій ролик.

Люди в літаку не змогли зімкнути очей через яскраве мерехтливе світло в салоні. Багато з них навіть шкодували, що не запропонували свою зарядку для телефону жінці. Дехто дійшов висновку, що ніколи не придбає такий самий дріт для зарядки. Сама порушниця спокою встигла вступити в суперечку з одним із сусідів, але ця бесіда ні до чого не привела.

Кабель для зарядки телефону блимав яскравими неоновими зеленими, блакитними і рожевими кольорами Фото: Reddit

Користувачі форуму погодилися з тим, що жінка вчинила необачно, скориставшись таким зарядним пристроєм, особливо якщо інші пасажири хотіли трохи поспати під час нічного польоту. Інші зазначили, що в деяких людей можуть бути проблеми зі здоров'ям і їм буде погано від мерехтливих лампочок.

"У мене кров закипає від вашого повідомлення", — написав один із користувачів.

Інші користувачі форуму зазначили, що були здивовані тим, що стюардеса нічого не сказала жінці під час польоту.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот наосліп посадив літак після того, як його лазер потрапив йому в очі. Джонатону Фею потрібна була медична допомога після того, як лазерний промінь, який Крістофер Харріс спрямував у кабіну пілотів, потрапив йому прямо в обличчя.

Також стало відомо, що у справі найбільш невловимого викрадача літаків з'явилася нова зачіпка. Історія, яка вразила всю Америку на початку 1970-х, як і раніше, залишає в невіданні не тільки агентів ФБР, а й увесь світ.