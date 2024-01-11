"Я досі в шоці": чоловік розкрив куплений за 15 доларів на розпродажі сейф (фото)

Злом замкненого металевого ящика зайняв кілька годин. Те, що чоловік побачив усередині, вразило його і принесло прибуток.

На різних розпродажах можна знайти безліч захованих коштовностей, а іноді навіть зірвати джекпот. Подібною історією успіху поділився один користувач Reddit, який приніс додому сейф вартістю 15 доларів (571 гривня), наповнений грошима, золотом і сріблом.

Чоловік виявив схованку на задньому дворі місцевого розпродажу майна. Заінтригований її важкою вагою та відсутністю коду, він вирішив "розгадати таємницю сейфа".

Злом замкненого металевого ящика зайняв кілька годин.

"Я трохи похитав його взад-вперед і щось почув. Мені було цього достатньо для покупки. 15 доларів — не велика трата", — написав користувач форуму.

Покупець зміг зламати сейф, просвердливши отвір для невеликої камери, яка дозволила побачити механізм замка. Потім він вручну відкрив дверцята схованки, виявивши коробки зі взуттям.

"Немов щось із фільму, я відсунув дверцята і побачив коробки. О. Взуття. Круто... Якась старенька зберігала тут свої улюблені туфлі. Але зачекайте! Люди постійно кладуть у коробки з-під взуття всяку всячину... Наприклад, колекції старих монет! Якісь паскудні (але золоті) прикраси і 55 унцій срібних злитків. Це сталося кілька місяців тому, і я досі в шоці", — писав покупець.

Злом замкненого металевого ящика зайняв кілька годин Фото: Reddit

У підсумку чоловікові вдалося продати всю колекцію з сейфа і отримати 2500 доларів (трохи більше ніж 95 тисяч гривень) прибутку на свої початкові 15 доларів (571 гривня).

"Можливо, мені більше ніколи не вдасться здійснити таку вдалу угоду, але я майже впевнений, що це найкраща історія, яка трапилася зі мною на розпродажі!" — написав він.

Чоловікові вдалося продати всю колекцію з сейфа і отримати 2500 доларів Фото: Reddit

Користувачі форуму були вражені удачі автора допису, порівнюючи його успіх із перемогою в лотереї.

"Вітаю зі знахідкою! Не можу уявити, який це адреналін", "Схоже, ви опинилися в потрібний час у потрібному місці з інструментами та знаннями, щоб доставити його додому та відкрити, я кажу, ви це заслужили", "Обожнюю такі історії! Сподіваюся, ви побалуєте себе чимось приємним. Яка золота жила в буквальному сенсі слова", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що старовинний котедж із цінними речами не чіпали роками. Блогери виявили всередині десятки сімейних знімків, що належали колишнім власникам, а також іграшки, прикраси та незайману пляшку вина.

Також стало відомо, що лист, відправлений у 1943 році, знайшов свого одержувача. Співробітник поштового відділення, який розшукав сім'ю Джорджів, сказав, що лист, найімовірніше, так довго залишався недоправленим, тому що в адресі було вказано вулицю, але без номера будинку.