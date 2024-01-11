Поки "регулювальник руху" танцював посеред дороги, за його спиною розбилось два авто (відео)

Водій білого позашляховика намагався повернути ліворуч, коли на зустріч йому "вискочив" темний автомобіль.

Чоловік, схожий на регулювальника дорожнього руху, захоплено танцював посеред перехрестя в Нью-Йорку (США) й став свідком зіткнення двох автомобілів. Курйозне відео швидко завірусилось в Instagram.

Повідомляється, що інцидент трапився у вівторок, 9 січня, на 55-й вулиці в Брукліні. У кадрі невідомий чоловік танцює упродовж 10 секунд, аж поки не стається ДТП. Водій білого позашляховика намагався повернути ліворуч, коли на зустріч йому "вискочив" темний автомобіль.

Чоловік перестав розважатись одразу після аварії й з роздратованим виглядом почав розводити руками. Обом водіям вдалося безперешкодно вибратися зі своїх розбитих машин. Незабаром на місце події прибув співробітник поліції.

У коментарях користувачі мережі зазначають, що неоново-жовта куртка танцівника схожа за кольором на уніформу регулювальників пішохідних переходів у Нью-Йорку. Однак офіцери саме цього сектору зазвичай одягаються у стандартну форму американських поліціянтів.

"Танець на останню зарплату"

"Я щось не зрозумів, цей чоловік мав керувати дорожнім рухом?"

"Сподіваюся, ніхто серйозно не думає, що танцівник винен в аварії"

"LOL. Він, мабуть, відвернув їхню увагу"

"Завжди приємно чути Newcleus"

"На обох світлофорах було зелене світло, але водій білого авто мав пропускати транспорт, який їде прямо"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як 14-річна австралійка Іззі Міллер з Нового Південного Уельсу героїчно зупинила неконтрольований автобус зі школярами поблизу заправки. Дівчинка випадково побачила, як припаркований біля місцевої середньої школи транспортний засіб з якоїсь причини почав їхати без водія. Усвідомивши усі можливі ризики, вона почала діяти рішуче.

До того ж ми розповідали про те, як 12-річний хлопчина за кермом викраденого навантажувача збив 10 припаркованих автомобілів у місті Енн-Арборі (Мічиган, США). Його упродовж години марно намагалися зупинити американські поліціянти.