Можуть вбити все живе: винесені течією таємничі кульки посіяли паніку (фото)

Течія вимила небезпечний вантаж на узбережжя північної Іспанії. Місцева влада вже оголосила другий рівень надзвичайної екологічної ситуації.

Величезна кількість дрібних пластикових гранул на пляжах Іспанії посіяла паніку в місцевих жителів. Таємничі "кульки" винесло течією внаслідок аварії на вантажному судні, що трапилась кілька тижнів тому. Про це пише газета La Voz de Galicia.

Влада Галісії та Астурії оголосила другий рівень надзвичайної екологічної ситуації. Це означає, що вони мають право попросити уряд про допомогу, аби впоратись з очищенням пляжів.

Повідомляється, що розкидані білі мінісфери розміром як сочевиця. Їх використовують для виготовлення пластикових деталей.

На початку грудня 2023 року вантажне судно компанія Maersk, яке перевозило вантаж до Роттердаму, під час сильного шторму втратило шість контейнерів. Всередині знаходилось близько 25 т полетів, упакованих в поліетиленові мішки, які потім почали розриватися в морі.

Волонтери збирають гранули на пляжах Іспанії Фото: Lalo R. Villar/AP

Течія вимила небезпечний вантаж на пляжі північної Іспанії. Місцеві чиновники сподіваються вчасно виловити більшість мішків, перш ніж їхній вміст потрапить у навколишні середовище й спричинить загибель флори та фауни.

Протягом кількох днів 200 працівників та волонтерів вручну збирають ці дрібні кульки, використовуючи мітли, граблі, лопати та сита. Очікується, що до них приєднаються ще 300 осіб.

Волонтери збирають гранули на пляжах Іспанії Фото: Lalo R. Villar/AP

Своєю чергою, екологи попереджають про небезпеку потрапляння пластику в харчовий ланцюг тварин і рослин. Кооперативи вже готуються до того, що протягом найближчих місяців, а то й років будуть знаходити гранули в риболовецьких районах.

Про інцидент повідомлено іспанську та португальську берегову охорону, а також Європейське агентство з морської безпеки (EMSA).

Волонтери збирають гранули на пляжах Іспанії Фото: Lalo R. Villar/AP

Нагадаємо, раніше група дослідників із Гарвардського університету, які виявили 50 сферичних фрагментів на дні Тихого океану, заявила, що вони можуть бути уламками космічного апарата позаземної цивілізації. Дослідники доставили знайдені предмети в лабораторію Каліфорнійського університету в Берклі для проведення ретельного аналізу.

Крім того, Фокус писав, що у 2018 році вчені запропонували використовувати крихітні порожнисті скляні кульки, щоб уповільнити танення морського льоду в Арктиці. У новому дослідженні доведено, що ця ідея є провальною.