Чоловік замовив для дружини торт у формі серця: ось що йому підсунув пекар (відео)

Клієнт не вимагав повернення грошей, просто "посміхнувся, заплатив, подякував та пішов".

Льюїс Келлі замовив торт на 24-й день народження своєї дружини Андреа Каміли. Планувалось, що це буде гламурний десерт у формі сердечка, але щось пішло не так. Розпаковування чоловік показав на своїй сторінці у TikTok.

"Я відчуваю, що зіпсував день народження дружини", – зазначив заплаканий Льюїс, не приховуючи у кадрі свого розчарування від побаченого.

Спочатку блогер показав глядачам вишукано оформлений рожевий торт у формі серця, який він знайшов як зразок для пекаря у мережі Pinterest. Потім, на останніх секундах кліпу, демонструє, що отримав у підсумку. Це незграбний виріб з хімічним рожевим кольором, прикрашений безладними стрічками, позолотою, металевими цукерковими кульками та неїстівними прикрасами у вигляді метеликів.

"145 доларів на вітер. Єдине, що вона попросила у подарунок сьогодні – це милий тортик, щоб сфотографуватися з ним. Тепер я нічого не можу вдіяти", – написав засмучений чоловік.

Морквяний десерт, який замовив Келлі, мав нагадати його дружині про один з ярусів їхнього весільного торта, адже 13 січня закохані святкуватимуть свою першу річницю.

Блогер розчарувався, коли розпакував торт Фото: TikTok

Його відео швидко стало вірусним, зібравши понад 31 мільйон переглядів в Instagram і ще 3,8 мільйона в TikTok, а також тисячі коментаторів, вподобайок та репостів.

"Не плач, вона все зрозуміє"

"Боже мій, ця полунична свічка мене добила"

"Полунична свічка мила – їй сподобається".

"Ти спробував, і це нормально!"

"Може, ти купиш квіти й прикриєш ними торт?

Блогер в коментарі Today розповів, що не вимагав від пекаря повернення грошей, просто "посміхнувся, заплатив, подякував та пішов".

"Я забрав торт увечері, тож не зміг відразу роздивитися його як слід. Але, озираючись назад, мабуть, варто було все ж глянути", – каже Льюїс.

До слова, шість місяців на рік подружжя інфлуенсерів проводить у подорожах, а решту часу – в Пуерто-Рико з родиною Каміли. Саме там чоловік і придбав цей уже "вірусний" торт.

Нагадаємо, що це вже далеко не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про 36-річну австралійську кондитерку Скай Бейлі, яка здивувала користувачів мережі своїм "кокаїновим тортом". Жінка поділилась світлинами кулінарного експерименту на сторінці пекарні Skysies Cakes в Facebook й викликала дуже неоднозначну реакцію в клієнтів.

До того ж ми розповідали про блогерку Хрісі з американського штату Теннессі, яка розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). За її словами, це був подарунок від неї до першого дня народження онуки.