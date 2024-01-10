Прийшов рахунок на 2400 доларів: туристка випадково замовила в барі не той коктейль

Британка Лінсі Беннетт неправильно прочитала меню, де були вказані цифри з пробілом.

Жителька Белфаста, що в Ірландії, випадково замовила коктейль, який коштував 1890 фунтів стерлінгів (близько 2400 доларів США). Про цей курйозний випадок вона розповіла у своєму TikTok.

Лінсі Беннетт разом зі своїм чоловіком перед Новим роком поїхали відпочивати у Лондон. Там парочка відвідала бар при готелі, і зробила просте замовлення: коктейль під назвою "1890".

Подружжя розраховувало, що ціна напою складе 18,90 фунтів (тобто 24 долари). Однак, коли вони побачили рахунок на 2000 фунтів стерлінгів (2500 доларів), то не повірили своїм очам.

У вірусному відео британка пояснила, що неправильно прочитала меню, де були вказані цифри з пробілом, але без коми – один, вісім, дев’ять, нуль. На жаль, вона не звернула уваги на дорогі інгредієнти, що входили в склад коктейлю, зокрема шампанське Cristal та 30-річний коньяк у сусальному золоті.

І хоч Лінсі таки довелося оплатити замовлення, вона не змогла насолодитись його смаком через нелюбов до віскі. За її словами, в результаті інциденту адміністрація закладу ухвалила рішення звільнити бармена.

У коментарях підписники засумнівалися в правдивості цієї історії через розбіжність у деталях. Втім, Лінсі наполягла на своєму, заявивши, що це стало для неї справжнім уроком й відтепер вона завжди перевірятиме ціну на коктейлі перед замовленням.

"Іноді ресторани готують коктейлі за таку ціну як піар-хід"

"Жоден алкоголь не коштує стільки, це здирництво"

"Мій чоловік замовив яловичину в 5-зірковому ресторані, він був готовий заплатити 500 доларів, але довелось віддати 5000"

"Навіщо купувати віскі, якщо тобі не подобається"

"Напевно, вони мають уточнювати ціну"

"Проблема в меню, дизайні та поліграфії. Якщо написано незрозуміло, то ви можете оскаржити це"

"Розлучення. Негайно".

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. Туристка з Австралії, яка відпочивала на Балі, розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).

Крім того, ми розповідали, як 50-річний виходець із Литви симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Чоловіка ув'язнили, оскільки він не зміг сплатити два штрафи після своєї обурливої серії "театральних обідів" й влаштовував справжній драматичний спектакль практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася в Коста-Бланці.