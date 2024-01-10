Що не так: дефект на фото з апельсинами бачать лише люди з "рентгенівським" зором

Різниця між піктограмами ледь помітна, тож глядачам потрібно проявити неабияку уважність.

Оптична ілюзія з сіткою апельсинів від Jagran Josh допоможе визначити найуважніших людей з ідеальним "рентгенівським" зором. Ви у їх числі, якщо зможете впоратися із цим непростим завданням менш ніж за 19 секунд, пише британське видання Daily Express.

На ілюстрації показано 66 піктограм апельсинів, виставлених у ряди 11 на 6. Щоб перевірити себе на спостережливість, потрібно знайти зайвий фрукт з "дефектом". Втім, різниця між ними ледь помітна, тож глядачам потрібно проявити неабияку уважність.

Між іншим, головоломки з подібними оптичними ілюзіями дають глибоке розуміння того, як людський мозок обробляє складну візуальну інформацію. Експерти запевняють, що регулярне виконання таких завдань розвиває інтелект та запобігає зниженню когнітивних функцій у людей похилого віку.

Під час розв’язання задач на логіку та уважність у мозку збільшується концентрація дофаміну. Цей нейромедіатор покращується настрій і продуктивність, посилює відчуття щастя, а також позитивно впливає на пам'ять, мотивацію та концентрацію.

Отже, повертаємось до наших апельсинів. Можливо, вже помітили, що кожен фрукт має зелене стебло на верхівці. Різниця, на яку вам слід звернути увагу, ховається у кольорі та напрямку плодоніжки. Непарний апельсин розташований під іншим кутом й має більш виражений, темніший колір.

Якщо й досі не знайшли "дефект" на картинці з каверзною оптичною ілюзією, то відповідь знаходиться нижче.

Головоломка з апельсинами Фото: YouTube

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали. Наприклад, лише одиниці зможуть за 15 секунд знайти тварину, що сховалася на картинці з черепахами.

Окрім того, тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу.