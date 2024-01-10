"Заради дітей": батько після розлучення пів року ночує у машині (фото)

Попри всі складнощі, чоловік намагається не впадати у відчай.

40-річний Ендрю Рейнольдс з Бірмінгема, що у Великій Британії, після розлучення став безпритульним й уже пів року ночує у своєму автомобілі Vauxhall Astra. Батько двох дітей харчується найдешевшою їжею на винос і приймає душ лише раз на тиждень. Про його історію написало видання Birmingham Live.

Містер Рейнольдс, який працює водієм служби доставки, паркується на ніч "де і коли завгодно", щоб бодай кілька годин поспати. Чоловік стверджує, що специфіка його роботи стала "бар'єром" для отримання житлової підтримки від місцевої міської ради.

Британець категорично відмовився від місць для тимчасового проживання, які йому запропонували соціальні служби. Він каже, що не протримається там й 30 секунд.

"Мені пропонують ночувати разом з наркоманами, наркодилерами та алкоголіками. Це пряма дорога до нервового зриву, а в мене і без того є проблеми зі здоров’ям", – пояснює чоловік.

На роботі ніхто не вірить, що Ендрю насправді бездомний і живе в автомобілі. Колеги сумнівались в цьому, бо в його машині завжди дуже чисто та охайно.

"У мене немає дому, але це ж не означає, що я нечепура й розкидаюся їжею та обгортками. Раз на тиждень ставлю машину на стоянку і прибираю, бо це єдине, що у мене є в житті", – розповідає британець.

Ендрю вже двічі будили представники правоохоронних органів. Поліціанти спочатку подумали, що він п'яний і спить за кермом, але потім перевіряли його документи.

Попри всі складнощі, Рейнольдс намагається не впадати у відчай.

"Намагаюся посміхатися, коли проводжу час з дітьми. Я знаю, що їм важко. Так, це не ідеально, але у мене є діти, заради них і живу", – додає чоловік.

Ендрю Рейнольдс живе в своїй машині Фото: Birmingham Live

Нагадаємо, раніше Фокус писав про подружжя, яке від безвиході переїхало жити в стару церкву. Після капітального ремонту їхнє сімейне гніздечко стало предметом для заздрості. Про історію незвичної реконструкції вони часто розповідають у своєму TikTok.

Також ми писали про блогерку Джейн Діллон Хорнер з Лос-Анджелеса, яка разом зі своєю сестрою та мамою живе у крихітному гаражі. Дівчина показала на відео своє незвичайне житло, де є все необхідне для життя – електрика, вода та інтернет.